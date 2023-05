Jude Law irriconoscibile Enrico VIII e il programma della giornata al Festival di Cannes

News Cinema

Un nuovo film su una moglie di Enrico VIII, l'unica che è vissuta oltre la sua morte, ma anche il film francese di una delle autrici giovani più amate in patria. Il programma della sesta giornata, domenicale, al Festival di Cannes 2023.

La domenica del giorno dopo il trionfo di applausi e critiche positive per Martin Scorsese e il suo Killers of the Flower Moon, qui al Festival di Cannes. Una sesta gionrata che presenta due titoli in concorso molto diversi uno dall'altro, fra l'Inghilterra storica del '500 e la Francia di oggi, in un paesino sperduto nelle montagne innevate delle Alpi.

Vi presentiamo il nostro consueto appuntamento con il programma della giornata, in questo video appuntamento.