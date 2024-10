Joker: Folie à Deux sveglia il boxoffice italiano del weekend, ma cade rovinosamente negli USA

News Cinema

Joker: Folie à Deux ha conquistato facilmente la vetta del botteghino italiano del weekend, dandogli una robusta svegliata, ma la situazione generale del film con Joaquin Phoenix appare più fosca del previsto. Da noi in seconda posizione si fa sentire Vermiglio.

Per Joker: Folie à Deux c'è una notizia scontata e nel nostro piccolo positiva: il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ancora una volta diretto da Todd Phillips, all'uscita ha conquistato la vetta del boxoffice italiano del weekend, raccogliendo 4.768.000 euro in cinque giorni (3.874.000 nel fine settimana). Nessuna cifra da record, ma dati Cinetel alla mano una necessaria cura per i cinema italiani, che grazie al film hanno registrato in media un +79% rispetto alle scorse settimane, in media piuttosto fiacche. Detto questo, al sequel del grande successo pluripremiato sta succedendo qualcosa di imprevedibile...



Joker: Folie à Deux: Il Nuovo Trailer in Italiano del Film Joker 2 con Joaquin Phoenix e Lady Gaga - HD

Joker: Folie à Deux floppa al botteghino americano

Gli analisti americani avevano già segnalato che le previsioni degli incassi al primo weekend USA si erano abbassate nel giro di un mese: da 100 a 50-60 milioni di dollari, ma pochi si aspettavano quanto è accaduto. La partenza americana di Joker: Folie à Deux viaggia infatti sui 40 milioni (fonte Boxofficemojo), un numero molto basso per una produzione dal budget collocato poco sotto i 200 milioni (fonti Variety e Deadline). Il primo film partì con 96 milioni, e analizzando le cifre dei tre giorni in USA di Joker 2, si nota un crollo del 50% tra il venerdì e la domenica, evidentemente un passaparola negativo di una potenza inusitata. Guardando le reazioni su siti come iMDB, sembra che il pubblico non abbia gradito i sipari (semi-)"musical" e una storia giudicata poco forte, che avrebbe giocato volutamente con le aspettative del pubblico come nel film precedente, ma senza questa volta convincerlo. La settimana scorsa immaginavamo che questo sequel non avrebbe bissato il miliardo d'incassi mondiali del primo, ma davamo per scontato almeno che raggiungesse metà della cifra: dopo un primo weekend globale da 121.100.000 dollari, non ne siamo più così convinti...

In Italia il primo Joker nel 2019 raggiunse i 29.339.000 euro.

Vermiglio di Maura Delpero mantiene la seconda posizione al botteghino italiano del weekend

Tornando all'Italia, Vermiglio di Maura Delpero, il film destinato a rappresentarci ai prossimi Oscar, ha conquistato altre copie in circolazione e altri 494.700 euro, confermandosi al secondo posto e raggiungendo così il totale di 1.230.500. Leone d'Argento a Venezia, la storia di tre sorelle dal diverso destino, in seno a un paesino nelle montagne trentine a cavallo della II Guerra Mondiale, affascina sempre più persone e si guadagna un suo mertitato spazio.



Vermiglio: Il Trailer Ufficiale del Film Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2024 - HD

Cade alfine dalla prima alla terza posizione Cattivissimo Me 4, dominatore del nostro botteghino fino alla settimana scorsa: con 17.180.000 euro rimane il terzo più altro incasso italiano dell'anno solare. Di questa cifra, sono 328.000 gli euro rastrellati nel passato weekend. Nel mondo si gode i suoi trionfali 958.117.000 dollari.

Dopo la seconda anteprima ecco apparire al quarto posto con 206.600 euro Il robot selvaggio della DreamWorks Animation, già forte di 336.600, a pochi giorni dalla sua uscita ufficiale, il 10 ottobre: c'è chi scommette già sul'Oscar per il miglior film animato, perché il film di Chris Sanders, che racconta di una robot che bada a un piccolo pulcino di oca rimasto orfano, sta convincendo la maggior parte del pubblico e della critica. Negli USA alla seconda settimana non ha perso troppo slancio, e nel mondo è già arrivato a 100.434.000 dollari (per un budget sui 78 milioni, stando a Variety).

Casca dalla terza alla quinta posizione Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, raccogliendo altri 205.400 euro e toccando da noi i 5.057.000: la rimpatriata con Winona Ryder e lo "spiritello porcello" di Michael Keaton, a 36 anni di distanza, ha portato bene a Burton. Ha realizzato il film per 99 milioni di dollari (la Warner aveva imposto di non superare i 100), ne ha portati a casa nel mondo finora 402.606.000 (di cui il 66% solo negli USA). Un solido successo, specialmente considerandone la stramba atmosfera grottesca, non per tutti i gusti.



Il box office completo del weekend