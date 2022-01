Johnny Depp sarà re Louis XV in un film di Maiwenn

News Cinema

L'attrice e regista francese Maiwenn ha scelto Johnny Depp per il ruolo di re Luigi Quindicesimo nel suo nuovo film.

Torniamo a parlare di Johnny Depp per dire che l'attore, ostracizzato in patria, ha trovato una nuova patria in Europa. Variety dà infatti conferma della sua prossima interpretazione, annunciata dal sito francese Satellifax, ovvero il ruolo del re Louis XV, o se preferite Luigi quindicesimo, nel nuovo film della regista e attrice francese Maiwenn, che inizierà a girarlo questa estate.

Johnny Depp nella parte di Re Luigi XV

Non si conoscono ancora il titolo e la trama del film di Maiwenn in cui Depp interpreterà il monarca soprannominato "il beneamato", ma si sa che le riprese si svolgeranno, nel corso di tre mesi, nelle vere location parigine e soprattutto a Versailles. Maiwenn interpreterà la celebre contessa Jeanne du Barry, l'ultima amante del re, che regnò per ben 59 anni, dal 1715 al 1774. Nonostante il soprannome, morì dopo esser diventato estremamente impopolare, accusato di corruzione e dissolutezza, tanto che alla sua morte si scatenarono i festeggiamenti e il funerale dovette esser svolto segretamente.

Per Maiwenn si tratta del primo film in costume e per Depp della prima volta con un ruolo... regale. Siamo molto curiosi di vederli entrambi alle prese con la storia passata francese, e soprattutto di ammirare l'attore nelle sfarzosi vesti di un sovrano assoluto.

(foto Depp di Harald Krichel, Wikimedia. Ritratto di Louis XV di Maurice-Quentin de la Tour)