John Carpenter gioca ad Assassin's Creed Valhalla e lo commenta su Twitter

A 72 anni suonati, John Carpenter su Twitter commenta l'ultimo Assassin's Creed Valhalla, suscitando entusiasmi anche ufficiali degli stessi autori.

Quanto dell'attuale contaminata cultura dell'intrattenimento, di cui i videogiochi sono parte fondante, deve a John Carpenter, tra Halloween, 1997 Fuga da New York e Grosso guaio a Chinatown? In attesa di risposta, a 72 anni il grande regista si sta divertendo molto con Assassin's Creed Valhalla, l'ultimo capitolo della saga Ubisoft, questa volta ambientato tra le invasioni norvegesi dell'Inghilterra nel IX secolo d.C. Sappiamo che John si sta divertendo perché ha condiviso l'esperienza su Twitter, con parole che suggeriscono una certa militanza videoludica di lungo corso: "Assassin's Creed Valhalla è un ritorno all'eccellenza della saga. Un enorme open world, un design bellissimo, gameplay grandioso. Un gioco incredibile."





ASSASSIN'S CREED VALHALLA is a return to excellence in the franchise. Massive open world, beautifully designed, with great gameplay. Incredible game. — John Carpenter (@TheHorrorMaster) November 25, 2020

Un endorsement di quelli potenti, che arriva da uno degli autori cinematografici più rispettati anche dai videogiocatori (magari dai videogiocatori negli anta, precisiamo). Non era la prima volta che Carpenter si rivelava un videogamer, ma naturalmente questa volta ha parlato di un titolo fresco sulla cresta dell'onda, quindi la rete si è attivata, tra fan increduli, altri entusiasti e altri ancora che ricordano come John fosse stato lanciato in una carriera da gamer dopo che suo figlio gli piazzò davanti Sonic.

La rete si è attivata a tal punto che gli stessi autori di Assassin's Creed Valhalla non hanno potuto fare a meno di inchinarsi, rispondendo di fatto alla domanda che ci ponevamo all'inizio dell'articolo: "Grazie, Mentore! [in italiano nel testo, ndr] Sei una grande ispirazione per noi tutti, quindi le tue lodi davvero significano tantissimo per noi!"