Jim Jarmusch: non ho mai visto e non vedrò mai un film di Star Wars, ecco perché

News Cinema

In un'intervista Jim Jarmusch, il grande regista indipendente americano, spiega perché non ha mai visto e non vedrà mai un film di Star Wars e rivela cosa pensa del cinema d'azione contemporaneo.

Quello che ha detto Jim Jarmusch in un'intervista a The Believer, e che vi riportiamo, potrà sembrare ovvio, visto che viene da un regista tenacemente indipendente come lui, originale e lontano dal mainstream. Eppure siamo convinti che non si tratti di puro snobismo e che molti si riconosceranno nelle sue parole, quando penseranno all'influenza pervasiva che hanno certi film sulla nostra vita, anche quando non li abbiamo visti. Ma lasciamo parlare lui.

Jim Jarmusch sui film che non vedrà mai e perché

Queste le parole di Jim Jarmusch in merito ai film che non va a vedere e il motivo, e non c'è solo Star Wars:

Ci sono cose in particolare che non vedrò mai. Non vedrò mai un film di Star Wars, perché non sopporto il fatto di sapere così tanto in merito e sui personaggi. Perché c'è tutta quella roba nella mia testa quando non ne ho visto neanche uno? Perché so di R2-D2 e Darth Vader e tutte quelle cose quando non ho mai nemmeno visto un solo film di Star Wars? Non ho neanche visto Via col vento e non lo farò mai, perché mi sembra che vogliano costringermi a farlo ed è una cosa stucchevole.

Non si tratta però da parte sua, specifica, di una scelta basata su una gerarchia, anche se ovviamente preferisce un altro genere di cinema a quello oggi più popolare. Continua Jarmusch:

Dal momento che amo profondamente l'arte cinematografica, naturalmente mi piace il lavoro dei maestri. Ma vedo un po' di tutto. Su un aereo di recente ho visto Crudelia. Mi piacciono i film della serie La pallottola spuntata perché sono stupidissimi. Mi stupisco nei film di John Wick di quante persone riesca a uccidere. Non ho visto i film di Twilight. Si tratta di cose molto soggettive e ostinate da parte mia. Non mi piace che mi si impongano i film che piacciono a tutti, ma vado a vederli. Come Terminator, per me un capolavoro del cinema, che essenzialmente è un grosso film d'azione. Quindi non è proprio che faccia delle distinzioni. (...) Ma devo dirvi una cosa che odio, e potete fare la prova voi stessi: guardate qualsiasi film d'azione recente e cercate un'inquadratura che duri più di 3 secondi. Per me è una cosa offensiva e registicamente una merda: devono continuare a muoversi ogni tre secondi, e quella è l'inquadratura più lunga! E poi stacco. Un secondo, stacco! Due secondi, stacco! Tre secondi, stacco! Mi viene il mal di testa e spengo. Mi viene da dire 'ehi, ma vai a scuola di cinema! Guarda qualcosa! Leggiti un libro! Guarda un quadro, guarda qualcosa. Questo non ha senso e non lo sopporto".

Effettivamente oggi per molti il cinema è proprio e solo questo, azione azione azione e stacco stacco stacco. Lo sfogo di Jarmusch, che ci ricorda che il cinema è anche arte, ci sembra in questo caso più che giustificato.