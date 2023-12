Jerry Calà presenta il suo nuovo film: Chi ha rapito Jerry Calà?

News Cinema

Il nuovo film scritto, diretto e interpretato dal popolarissimo attore sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming dal 19 dicembre. Ecco quello che ha raccontato Calà nel corso della presentazione alla stampa di questo suo settimo lavoro da regista.

Mentre il 30 dicembre si festeggerà il Vacanze di Natale Day, ovvero la giornata in cui tornerà nei cinema, in occasione del suo quarantennale, il celebre film dei fratelli Vanzina, dal 19 dello stesso mese è disponibile in streaming sulle principali piattaforme il settimo film da regista, e l’ennesimo da interprete, di uno dei nomi più celebri che componevano il cast del film considerato il prototipo dei cinepanettoni a seguire. Splendido 72enne, Jerry Calà appare in formissima alla presentazione alla stampa del suo Chi ha rapito Jerry Cala?, mostrando di aver superato del tutto i noti problemi cardiaci che avevano costretto la produzione a fermare le riprese del film a due giorni dalla fine, nel marzo scorso. “Già in clinica, con gli stent in petto, Jerry si faceva venire nuove idee per la fine del film”, raccontano dalla produzione. Idee come, per esempio, il coinvolgimento del rapper napoletano Clementino.

Già, perché Chi ha rapito Jerry Cala? è ambientato a Napoli e dintorni. A Ischia, soprattutto, ma anche nel Molise che è tutt’altro che non esistente. La storia è quella di un gruppo di amici, spiantati e in difficoltà economiche, che pensano di trovare il modo di superarle sequestrando Calà, a Ischia per una tappa del suo tour di cabaret. Va da sé che questi improvvisati rapitori, interpretati da Sergio Assisi, Antonio Fiorillo, Barbara Foria, Francesca Tizzano e Shi Yang Shi, porteranno avanti un piano abborracciato e fallimentare, spunto per numerosi siparietti comici, tra i quali si andranno a inserire quelli, assai autoironici, che riguardano lo stesso Calà, la cui famiglia, i cui amici e i cui colleghi (tra i quali il figlio Johnny, la ex Mara Venier, Umberto Smaila e Massimo Boldi) si guarderanno bene dal mostrarsi disponibili a pagare il riscatto che viene richiesto in cambio della sua liberazione.





L’idea di questo film, che arriva a quattro anni dall’ultimo lavoro per il cinema di Calà, Odissea nell’ospizio, arriva, spiega l’attore e regista, “Giorgio Bruno e Angelo D’Agata, amici che abbiamo in comune con i produttori. Mi chiamarono e mi proposero l’idea di un film in cui, appunto, vengo rapito e interpreto me stesso. Lì per lì li mandai a fanculo”, dice Calà, “poi mi sono consultato col mio sceneggiatore Edoardo Bechis, e abbiamo iniziato a immaginare gag e scene, e l’idea autoironia degli amici che avrebbero dovuto pagare ma non pagano, e così alla fine abbiamo scritto il film”.

La sceneggiatura è stata poi proposta a Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi, i produttori amici di Bruno e D’Agata, e sono stati loro a proporre di girare il film a Napoli: “Per me è stata una meraviglia”, racconta Calà. “La vera libine, per me, è stato preparare questo film, fare dei casting in cui ogni provinato avrebbe potuto avere la parte, e alla fine mettere insieme un cast stupendo, perché bisogna dire la verità: gli attori napoletani hanno una marcia in più”.

Se gli si fa notare che, sotto la commedia, il film tratta anche dei temi seri - si parla tra le righe di crisi economica, e il fatto che il rapito sia tenuto dai rapitori all’interno di un cinema oramai tristemente chiuso - Jerry Cala sembra voler minimizzare: “Quando lavorai con Marco Ferreri, mi disse che se per caso avesse deciso di far passare un nano che cammina sullo sfondo di un suo film, ci avrebbero scritto sopra quattro libri. Ecco, non esageriamo a cercare significati profondi lì dove non ce ne sono”. Però ammette che l’idea del cinema gli piace molto, e il suo sceneggiatore Edoardo Bechis, che definisce Calà “un editor splendido e spietato”, ammette che loro, il nano “lo volevamo far passare”. Bechis cita come modelli d’ispirazione, tra i tanti film interpretati da Calà, titoli “sottovalutati come Un ragazzo e una ragazza e Colpo di fulmine”, entrambi diretti da Marco Risi, e parla della voglia di gare una commedia capace di guardare “alla realtà”. “Volevamo girare un film vero, dove la comicità non è sopra le righe, ma è di situazione”, conferma Calà.

Chi ha rapito Jerry Calà? contiene uno scambio di battute che non è possibile non notare, e che farà sicuramente discutere. Lo scambio è tra Boldi e Calà: il primo dice al secondo “Sai cosa ti meriti? Un film con Bellocchio!”; e Calà risponde: “No, Bellocchio no!”.

“Dovete capire che lavorare con Boldi è complicatissimo, lui è un cavallo pazzo, il suo cammeo è stato difficilissimo da girare, perché non volevo che uscisse dal tono realistico del film”, spiega Calà. “Lui se n’è uscito con quella frase su Bellocchio, e a me è venuto immediato rispondere così, ma era solo una battuta nei confronti del cinema serio che di solito denigra un po’ noi comici. Io lo adoro Bellocchio, ho visto Il testimone quattro volte, è uno dei miei film preferiti”.

Quel che Calà però sostiene con veemenza, e che ha a che fare con la grande popolarità che hanno ancora i suoi vecchi film, è che “la gente è stufa del politicamente corretto, non ne può più. I ragazzi di oggi vedono i nostri film degli anni Ottanta e rimangono stupiti dalla nostra libertà. Ora, avere una sensibilità nuova è giustissimo, ma ci sono dei limiti. Bisogna sbattersene le palle degli haters e tornare a essere liberi come una volta”. In particolare, di Vacanze di Natale Calà dice che la sua modernità “viene dal fatto che si stava uscendo dalla commedia anni Settanta basata sulle liceali nude, o sui toni sopra le righe dei Celentano e dei Pozzetto, e i Vanzina riportavano la commedia alla cattiveria e alla satira sul momento, prendendo di mira quella voglia di opulenza, quell’arrivismo, quel cafonismo. Penso che anche oggi dovremmo tornare a fare commedia sul reale, anche se mi pare si tenda a raccontare storie in realtà ben poco verosimili”.

In conclusione dell’incontro, Calà parla del fatto che “in questo ambiente, l’ambiente del cinema e dello spettacolo, gli amici si contano su mezza mano, gli amici veri sono quelli che ti porti dietro dall’infanzia”. E per il suo futuro Calà sogna di “dirigere, ma senza fare l’attore”. D’altronde, una delle sue attrici, Barbara Foria, l’ha definito un regista “meticoloso, uno di quello che controlla tutto, che ti fa rifare scene di continuo”.

Qui di seguito la trama ufficiale e il poster di Chi ha rapito Jerry Calà?, che è prodotto da Vargo e distribuito da CG Entertainment, e che sarà disponibile dal 19 dicembre 2023 su CGtv, Prime Video, Apple Tv, iTunes, Google Play, Chili.

Una improbabile banda di novelli criminali decide di rapire Jerry Calà con lo scopo di chiedere un lauto riscatto e dare una svolta alle proprie vite. Presto scopriranno che le cose non stanno esattamente come le avevano immaginate. Intervengono gli amici Mara Venier e Umberto Smaila e il figlio Johnny, nei panni di loro stessi, ma la svolta arriva quando Massimo Boldi in persona si dichiara disponibile a pagare il riscatto. Ma una brutta sorpresa li aspetta…