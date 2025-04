Jennifer Lynch condivide la foto della tomba del padre David Lynch e invita i fan a visitarla

News Cinema

David Lynch, la cui assenza pesa ancora moltissimo sul cuore di tutti gli appassionati, è stato sepolto all'Hollywood Forever Cemetery. La figlia Jennifer condivide la foto del luogo del suo ultimo riposo e invita i fan a visitarlo.

La morte di David Lynch, lo scorso 16 gennaio all'età di 78 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti gli appassionati di cinema, ma non solo. Si è scoperto che molti lo avevano conosciuto solo per Twin Peaks, o per un film in particolare, ma avevano immediatamente stabilito con lui un legame che potremmo quasi definire "psichico". Probabilmente Lynch è il regista che nella storia del cinema ha saputo meglio rappresentare il mondo dell'inconscio e quello onirico, misterioso e comune a gran parte dell'umanità. Chi scrive ricorda l'assalto vero e proprio dei fan provenienti da tutta Italia e perfino dall'estero, che travolse il Lucca Film Festival dove il regista fu ospite per qualche giorno e incontrò il pubblico, diffondendo anche la pratica della meditazione trascendentale. Ascoltarlo parlare e avere la possibilità di porgli delle domande era davvero un privilegio raro. E' per questo che non ci sembra affatto macabro, ma solo un'ulteriore celebrazione della sua straordinaria figura di artista, il post con cui su Instagram la figlia maggiore, Jennifer Lynch ha condiviso il luogo del suo ultimo riposo, invitando i fan a visitarlo.

David Lynch riposa all'Hollywood Forever Cemetery

Condividendo la foto della sepoltura di David Lynch, Jennifer Lynch scrive "papà riposa all'Hollywood Forever Cemetery. Venite a visitarlo quando potrete. Io lo farò". Sulla lastra, oltre al nome completo, David Keith Lynch, sono incise le parole "Gelsomino notturno", che fanno riferimento ad un'intervista rilasciata dal regista nel 2014 alla rivista AnOther, dove ad un certo punto diceva "In una sera estiva, forse ancora più in una sera di primavera, puoi andare in macchina in certi posti e annusare quel profumo di gelsomino notturno, puoi quasi vedere Clark Gable o Gloria Swanson. L'età d'oro di Hollywood vive ancora in alcune atmosfere lì, è nel DNA della città". Un'immagine molto poetica che lega strettamente Lynch alla Hollywood di un tempo, quella che tanto amava e che spesso ha omaggiato nei suoi film e con le sue attrici. L'Hollywood Forever Cemetery è uno dei più grandi e antichi cimiteri della zona, fondato nel 1899. Ospita moltissime star e personaggi noti, ed è curato come un parco pubblico. Se volete scoprirne di più, vi invitiamo a seguire il canale YouTube di Arthur Dark, Hollywood Graveyard, che rende un bellissimo omaggio a tutti coloro che negli anni ci hanno dato gioia con il loro lavoro.

(foto di Sasha Kargaltsev, Wikimedia Commons, Mosca 2009)