Jenna Ortega annuncia il suo prossimo debutto alla regia

L'inarrestabile Jenna Ortega in un'intervista rivela che si sta preparando a debuttare dietro la macchina da presa con una storia che ha anche scritto.

A soli 22 anni Jenna Ortega ha già le idee chiarissime sulla sua carriera, che procede parallelamente al cinema e in tv (anche come produttrice), e che adesso vede la protagonista di Mercoledì e Death of a Unicorn in procinto di debuttare dietro la macchina da presa. E' stata lei stessa a raccontarlo alla rivista V e, che ci crediate o no, ci sta lavorando da 10 anni (fate un po' i conti...). Vediamo i dettagli.

Jenna Ortega e il debutto alla regia

Jenna Ortega appunto ha dichiarato alla rivista: "Ho una sceneggiatura che so che avrei diretto da quasi 10 anni. E' strano perché è una cosa che ho pensato quando ero più giovane, quando ho iniziato a fare questo lavoro, e solo adesso sto iniziando a fare i passi necessari per realizzarla". Anche se giovanissima, Jenna Ortega è in un certo senso una veterana, visto che ha iniziato da bambina: a 11 anni in tv e a 12 al cinema, interpretando la figlia del vice presidente degli Stati Uniti in Iron Man 3 e lo stesso anno è apparsa anche nell'horror Oltre i confini del male - Insidious 2. Da allora, non si è mai fermata. Note sono le sue affermazioni sul contributo dato alla sceneggiatura di Mercoledì e sull'insistenza nel cambiare le battute del personaggio e non solo. A questo punto aspettiamo di vederla alla prova anche in veste di regista, dal momento che ha sempre dimostrato di avere le idee estremamente chiare.

