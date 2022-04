Jason Momoa racconta l'inventore del surf: il trailer di Waterman, doc su Duke Kahanamoku

News Cinema

Campione olimpico di nuoto, inventore del surf moderno, Duke Paoa Kahanamoku è "The Big Kahuna", una delle massime icone delle isole Hawaii. Questo è il trailer del documentario che ne racconta vita e imprese, Waterman.

Con l'ex POTUS Barack Obama e il cantante Jack Johnson, Jason Momoa è probabilmente l'hawaiiano più noto al mondo. E non dovrebbe soprendere quindi, dati anche il forte legame che l'attore ha con la sua terra, e il suo impegno per la preservazione delle sue meraviglie naturali, se è proprio Momoa il narratore di un documentario appena uscito negli Stati Uniti che si intitola Waterman, e che è dedicato alla più grande, amata e rispettata icona hawaiiana di tutti i tempi: Duke Paoa Kahanamoku, noto anche come "The Big Kahuna", cinque volte olimpico di nuoto, vincitore di tre medaglie d'oro e due d'argento, brevemente attore a Hollywood, poi sceriffo di Honolulu e molto altro ancora: Ma, soprattutto, universalmente considerato e riconosciuto come l'inventore del surf moderno.

Protagonista di una vita intensa e avventurosa, Duke Kahanamoku (nato alle Hawaii il 24 agosto 1890 e morto alle Hawaii il 22 gennaio del 1968) è colui che ha fatto conoscere al molto quell'attivita che prima di lui era nota solo agli hawaiiani, è che si è diffusa in tutto il mondo, il surf da onda, tanto che statue a lui dedicate non sorgono ovviamente solo alle Hawaii (quella della sua terra si trova a Honolulu, sulla spiaggia di Kuhio, nella parte centrale della spiaggia di Waikiki), ma anche proprio in Australia, Nuova Zelanda e California, che poi sono i primi luoghi in cui Duke si esibì con la sua tavola, esportando così il surf.

Duke è stato la prima persona ad essere iscritta sia nella International Swimming Hall of Fame (la Hall of Fame del nuoto) che nella Surfing Hall of Fame (la Hall of Fame del surf) e a lui venne dedicata l'annuale gara tra i migliori surfisti in circolazione, «Duke Kahanamoku Invitational Surfing Championships», che si tenne nelle Hawaii dal 1968 al 1975.

Waterman, di cui qui di seguito vedete il trailer, è stato dretto da Isaac Halasima, e alla voce narrante di Momoa affianca interviste e dichiarazioni di grandissimi surfisti e noti hawaiiani come Kelly Slater, Carissa Moore, Jack Johnson, Duane DeSoto e Laird Hamilton.