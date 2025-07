Jane Austen ha stravolto la mia vita: il trailer della commedia romantica debutto della sceneggiatrice Laura Piani

News Cinema

Arriverà al cinema il 18 settembre con Movies Inspired l'opera di debutto della sceneggiatrice Laura Piani, Jane Austen ha stravolto la mia vita. Ecco il trailer.

Se siete tra le inguaribili romantiche che hanno letto e adorato i romanzi così incredibilmente moderni, nonostante l'epoca in cui sono stati scritti, di Jane Austen, più volte portati al cinema e in televisione, da Ragione e sentimento, Orgoglio e pregiudizio, Emma, Mansfield Park, fino a Persuasione, non potete perdervi la commedia romantica francese Jane Austen ha stravolto la mia vita, che arriverà al cinema il 18 settembre con Movies Inspired. Si tratta dell'opera prima, in parte autobiografica, della sceneggiatrice Laura Piani, interpretata nei ruoli principali da Camille Rutherford, Pablo Pauly e Charlie Anson e ve la presentiamo col trailer italiano.

Jane Austen ha stravolto la mia vita: la trama

Agathe, una ragazza goffa ma allo stesso tempo affascinante e piena di contraddizioni, all’improvviso si ritrova disperatamente sola. Sogna l'amore in modo simile ai personaggi di un romanzo di Jane Austen e la sua massima aspirazione è diventare una scrittrice. Trascorre, invece, le sue giornate vendendo libri nella leggendaria libreria britannica Shakespeare & Co, a Parigi. Invitata alla residenza per scrittori di Jane Austen in Inghilterra, deve combattere con le sue insicurezze… fino a quando non accade qualcosa di inaspettato e la sua vita cambia magicamente.

La regista Laura Piani

Dopo aver studiato cinema e letteratura a Parigi e Roma, Laura Piani ha lavorato come libraia da Shakespeare & Co a Parigi, mentre si laureava in sceneggiatura al Conservatoire Européen d’Ecriture Audiovisuelle. Ha partecipato al primo corso di formazione per showrunner avviato dalla FEMIS Film School e lavora come sceneggiatrice per il cinema e la TV. Negli ultimi dieci anni, ha lavorato a numerose sceneggiature per il teatro e la TV, nonché a serie televisive, con registi come Edouard Deluc, Diane Bertrand, Cristina Pinheiro, Marion Laine o Guillaume Gallienne. Inoltre, in qualità di consulente per la sceneggiatura, collabora regolarmente con l’European Writers Club, il Groupe Ouest, il TorinoFilmLab, il Krakow Film Festival, la Pop Up Residency di Bratislava e il TRT 12 Punto di Istanbul. Ha anche insegnato sceneggiatura alle Beaux-Arts (Parigi), all’ESRA, alla Cinéfabrique, al CEEA e per l’Emergence’s TV Series Workshop. Nel 2022 ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio di finzione, Prudence Ledoux a le Vent en Poupe, con Alice Butaud e Pierre-François Garel (OCS). Jane Austen ha stravolto la mia vita è il suo primo lungometraggio da regista