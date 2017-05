James Wan produrrà il reboot di Resident Evil

La notizia è, per noi fan decennali del videogioco di Resident Evil, a dir poco lieta: James Wan infatti produrrà il reboot della saga horror!

Il progetto si baserà su una sceneggiatura di Greg Russo, il quale ha già scritto il prossimo reboot di Mortal Kombat. Evidentemente uno scrittore affezionato ai videogiochi...

Il nuovo progetto di Resident Evil dovrebbe prevedere ben sei film, prodotti in collaborazione tra la Constantin Film e la Atomic Monster proprio di James Wan. Sono ovviamente iniziate le ricerche per un regista e un cast di attori tutti nuovi, adatti a riportare sul grande schermo le avventure di Alice in mezzo ad orde di morti viventi. Al momento Wan si trova in Australia per le riprese del suo attesissimo Aquaman, con Jason Momoa e Amber Heard.

Perché la notizia di Wan al timone del progetto Resident Evil è davvero entusiasmante? Perché l'idea di horror che ha realizzato con i suoi lavori, soprattutto i due The Conjuring, si basa molto più su atmosfere e tensione piuttosto che sugli effetti speciali o l'azione scatenata. Insomma una visione di cinema di genere che dovrebbe probabilmente sposarsi alla perfezione con l'inquietudine che il videogioco originale suscitava nei giocatori, soprattutto il capolavoro Resident Evil 2.