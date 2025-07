Resident Evil, il regista del reboot si aspetta l'ira dei fan: "Mi verranno a cercare, a prescindere"

News Cinema

Zach Cregger, designato regista del reboot cinematografico di Resident Evil in arrivo nel settembre 2026, sa che accontentare al 100% i fan sarà impossibile (lui stesso si considera tale): è inevitabile.

C'è un Resident Evil: Requiem in arrivo su PC e console nel 2026, per cui la Capcom non ha alcuna intenzione di lesinare sulla promozione di uno dei suoi franchise più famosi, proprio in prossimità del trentennale: come già sapevamo, una delle iniziative legate a Biohazard (questo il titolo giapponese) è un nuovo reboot cinematografico affidato alla regia di Zach Cregger, a cinque anni dal flop di Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Affrontare una saga storica è sempre difficile, se poi c'è di mezzo anche un trasloco da videogioco a film, le cose si fanno ulteriormente complicate. Zach sa che vincere al 100% è impossibile, come ha speigato a SFX Magazine. Leggi anche Resident Evil, Mikey Madison in lizza per un ruolo da protagonista nel nuovo film

Zach Cregger, nuovo regista di Resident Evil: "Li ho giocati tutti, sono un grandissimo fan"

L'ultimo Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021), scritto e diretto da Johannes Roberts, è stato un discreto flop al botteghino: budget sui 25 milioni di dollari (fonte Deadline), incasso mondiale 42 (fonte Boxofficemojo). A quanto sembra è difficile replicare l'efficace combinazione di costi ridotti e incassi corposi, impostata da Paul W. S. Anderson con Milla Jovovich, tra il primo film di Resident Evil (2002) e l'ultimo di quella cronologia, Resident Evil: The Final Chapter (2016). Si è tentata anche la strada della tv su Netflix, con la miniserie animata Resident Evil: Infinite Darkness (2021) e Resident Evil - La serie (2022) dal vero, cancellata però dopo una sola stagione di otto episodi. Sul fronte ludico tutto sembra andare bene, con la recente seconda chance data al quarto capitolo, col remake di Resident Evil 4 (2023, nella foto in alto) e l'imminente Resident Evil: Requiem. Come trovare la stessa stabilità al cinema? Zach Cregger, incaricato del nuovo reboot cinematografico in arrivo nel settembre 2026, esploso con l'horror Barbarian (2022), in arrivo in agosto con Weapons, prende la cosa con passione ma anche filosofia...

Sono un gigantesco fan dei giochi di Resident Evil. Li ho giocati tutti. Non so quante volte ho rigiocato Resident Evil 4. Lo adoro. Di certo non sarò del tutto obbediente alla lore dei giochi. [...] Sto cercando di raccontare una storia che suoni autentica, che rievochi l'esperienza di quando giochiamo. Non penso che violerò alcuna regola basilare, ma mi rendo anche conto che, non importa cosa io faccia, la gente mi verrà a cercare online. Perciò tutto quello che voglio è solo fare un buon film che sia coinvolgente. So che sarò contento del film, mi auguro che anche altra gente lo sia.