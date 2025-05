James Foley: muore a 71 anni il regista di Americani e Who's That Girl

News Cinema

Aveva solo 71 anni James Foley, regista di cinema, tv e video musicali, scomparso per un tumore al cervello. Ne ricordiamo la carriera.

Il nome di James Foley forse al pubblico di oggi non dirà molto, ma c'è stato un periodo in cui del regista, morto prematuramente il 6 maggio a 71 anni, per un tumore al cervello, si parlava molto. Aveva inizialmente studiato medicina, ma si era presto diretto verso il cinema laureandosi alla USC nel 1979. Il primo a notarne il talento, vedendo il suo film di diploma, era stato il leggendario regista Hal Ashby, dandogli la spinta di cui aveva bisogno. Perché Foley era dotato di capacità che per qualche motivo non è riuscito a sfruttare pienamente che alcune volte nel corso della sua carriera.

La carriera di James Foley

Nel 1984, forte dell'appoggio di Ashby, James Foley debutta al cinema con Amare con rabbia, che gira nei circuiti d'essai e lo fa conoscere. La sua seconda regia due anni dopo è il bel crime con Christopher Walken e Sean Penn, A distanza ravvicinata, cui segue Who's That Girl, con Madonna, nel 1987. Per la cantante cura anche la regia di alcuni videoclip. Uno dei suoi film migliori è Più tardi, al buio (After Dark, My Sweet), tratto da un noir di Jim Thompson. Elogiato dalla critica, è un fiasco al box office. Nel 1992 dirige un cast corale nell'adattamento cinematografico della pièce di David Mamet, Glengarry Glen Ross, Americani, film che vale ad Al Pacino una candidatura all'Oscar. Nel 1994 dirige Gene Hackman in L'ultimo appello, e col thriller Paura due anni dopo ottiene un discreto successo. In tv, nel 1991 firma un episodio di I segreti di Twin Peaks. Alla tv tornerà nel 2013 per un episodio di Hannibal, prima di dirigerne ben 12 di House of Cards e alcuni di Wayward Pines e Billions. Al cinema non trova più il veicolo giusto per il suo talento, dopo i film citati, ma paradossalmente riscuote il maggior successo commerciale della sua carriera con i due mediocri softcore Cinquanta sfumature di nero e Cinquanta sfumature di Rosso, con cui nel 2018 chiude la sua carriera.