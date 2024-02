Jacob Elordi di Saltburn indagato per un'aggressione a un produttore musicale

News Cinema

A quanto sembra Jacob Elordi, ospite di un hotel in Australia, ha avuto una reazione sin troppo violenta verso uno scherzo di un producer radiofonico: l'ha preso in giro per una scena molto discussa di Saltburn, quella "della vasca".

Famoso per il ruolo di Nate in Euphoria, candidato ai BAFTA come miglior attore non protagonista per Saltburn, Jacob Elordi è al momento nei guai: il Daily Telegraph ha confermato che è stata aperta un'indagine sul suo conto, per l'aggressione a un producer musicale che l'ha preso in giro, per creare un contenuto destinato a un noto programma radiofonico australiano. La gag riguardava proprio la famosa scena "della vasca" vista in Saltburn... Questa perdita di controllo arriva in un momento delicato per l'attore in ascesa. Leggi anche Saltburn, Barry Keoghan sulla complicità con Jacob Elordi: "Va al di là delle telecamere"

Uno scherzo su Saltburn irrita Jacob Elordi, che reagisce molto male