Italo Calvino nelle città, una clip in anteprima dal documentario sullo scrittore, che racconta il suo rapporto col cinema

Italo Calvino nelle città è titolo del film documentario, al cinema da oggi 28 ottobre. Diretto da Davide Ferrario, è costruito sui testi dello stesso scrittore: nel cast appaiono Valerio Mastandrea e Violante Placido. Ve ne mostriamo in esclusiva una clip.

Dopo essersi confrontato con Umberto Eco, il regista Davide Ferrario porta in sala dal 28 ottobre Italo Calvino nelle città, un documentario dedicato al celebre scrittore, in occasione del centenario della sua nascita. Il film usa testi dello stesso Calvino, messi in scena o recitati da un cast composto da Valerio Mastandrea, Alessio Vassallo, Filippo Scotti e Violante Placido. Possiamo mostrarvene una clip in esclusiva, dove l'autore riflette sul suo rapporto col cinema.



Italo Calvino nelle città: Una Clip in anteprima esclusiva del Film - HD

Italo Calvino nelle città, visibili e invisibili: lo vita dello scrittore nel film di Davide Ferrario