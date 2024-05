Italian Horror Fantasy Fest: presentata a Roma la settima edizione. Il programma

News Cinema

E' stata presentata in Campidoglio l'edizione 2024 dell'Italian Horror Fantasy Fest, festival dedicato al cinema di genere che si svolgerà a Roma, nello Stardust Village, dal 13 al 16 giugno. Ecco, da comunicato stampa, i film, gli eventi e gli ospiti.

Italian Horror Fantasy Fest 2024: il programma

“Grazie davvero per avermi onorato di aver dato questo piccolo contributo ad un’iniziativa così importante per la città di Roma. Oggi siamo qui nella Sala Laudato Si, una delle più prestigiose, in cui si presentano iniziative di rilevanza nazionale e internazionale come è, appunto, questo festival, giunto alla sua settima edizione. La città di Roma deve essere orgogliosa di ospitare un festival di questo genere e di aver avuto la possibilità di presentarlo in un luogo istituzionale. Una gloriosa tradizione con eccellenze straordinarie, che hanno donato lustro al nostro cinema italiano, non solo registi, ma anche tutti coloro che lavorano nel cinema”. Così l’Onorevole Fabrizio Santori, Consigliere Segretario dell’Assemblea Capitolina, ha tenuto a battesimo la presentazione del programma dell’edizione 2024 dell'Italian Horror Fantasy Fest, che si svolgerà dal 13 al 16 Giugno presso lo Stardust Village, sito al centro dei quattro quartieri romani di Eur, Torrino, Mostacciano e Spinaceto, circondato da un’ampia area verde di circa 33000 metri quadri. Presentatore ufficiale della kermesse – ideata nel 2010 dal direttore artistico, produttore e regista Luigi Pastore come evento estivo del litorale romano con la prerogativa di celebrare i maestri della Settima arte di genere italiano e di scoprire nuovi talenti emergenti e artisti che continuano questa gloriosa tradizione – sarà quest’anno l’attore e cineasta Paolo Ruffini, il quale, non presente in conferenza stampa, ha inviato un videomessaggio di saluto in cui ha fatto notare che oggi vi sono molti più fanatici che appassionati e che, quindi, è importante esistano festival come questo, dove non ci sono giudizi, ma favori, commenti e tanta gratitudine per un cinema meraviglioso che ha reso grande il nostro paese all’estero.

Un festival il cui obiettivo, come si evince anche dal promo proiettato, è far sì che l’horror abbracci il fantasy, tra corti, lungometraggi, cosplayer e mostre; come l'esposizione che unisce gli scatti di Franco Bellomo dai set di Dario Argento alle opere del concept artist Luca Musk, presente in Campidoglio insieme a Daniele Luxardo, cugino dell’autore di Profondo rosso, e quella del mago degli effetti speciali Sergio Stivaletti, che ha inoltre realizzato il nuovo logo della kermesse e il premio ufficiale, entrambi raffiguranti un particolare drago. Anche Stivaletti – di cui oltretutto verranno riproposti per l’occasione sugli schermi dello Stardust Village i film da regista MDC – Maschera di cera e Rabbia furiosa – Er canaro – presente all’incontro, affiancato dai musicisti Claudio Simonetti – che ha composto la colonna sonora del promo – e Fabio Frizzi, i quali terranno masterclass nel corso del festival, dallo sceneggiatore Antonio Tentori, dai giovani cineasti Brando De Sica e Luna Gualano, che vedranno riproiettati i loro Mimì – Il principe delle tenebre e La guerra del Tiburtino III, prodotto dai Manetti Bros (che apriranno il festival), dal mito della comicità tricolore Alvaro Vitali, che sarà protagonista dello show Pierino contro i mostri, dal maestro dell’italian thrilling Antonio Bido, che proporrà in anteprima nazionale Funérailles – Non ti voglio, suo ritorno al genere oltre quarant’anni dopo Solamente nero, e da Luigi Cozzi, consulente artistico della manifestazione che lo coinvolgerà per il suo Cozzilla, ricolorazione e rimontaggio del super classico dei kaiju eiga Godzilla di Ishiro Honda.

I film in concorso sono Cabin di Nancy O’Brien, 13 notes en rouge di François Gaillard, I want to be a plastic chair di Ao Ieong Weng Fo, Lesbian psycho? di Nicola Vitale Matei, The activated man di Nicholas Gyeney e Unlucky to love you di Mauro J. Capece e saranno giudicati da una giuria di qualità che ha per presidente il regista Eros Puglielli; mentre le anteprime includeranno il documentario Il tempo del sogno, diretto da Claudio Lattanzi e preceduto dal videoclip Suspiria 45, e La lunga notte dei morti viventi di Dario Germani. A Germani, tra l’altro, sarà dedicata una retrospettiva con i suoi Antropophagus II, The Slaughter – La mattanza, No way out e il cortometraggio Non mangiare Hamill; e vi sarà spazio anche per una collaborazione con il Fantafestival, per il mitico Zio Tibia e per le versioni restaurate di Contamination, Lo squartatore di New York e Due occhi diabolici. La direzione artistica del Festival conferirà poi il Premio Bruno Mattei – dedicato al compianto regista di Virus – L’inferno dei morti viventi e Rats – Notte di terrore – come riconoscimento ad un autore o artista distintosi in maniera particolare. Lo sponsor tecnico Flat Parioli attribuirà il Flat Parioli Award all'autore che si è maggiormente distinto nell'innovare la grammatica del suo genere di riferimento e la targa Flat Parioli, che prevede la copertura dei costi necessari alla post- produzione video, realizzata all'interno del proprio laboratorio, di un'opera che lo stesso autore andrà a dirigere negli anni successivi. Un programma ricchissimo, che non mancherà di attirare gli appassionati nei giorni del festival.