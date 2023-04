It Lives Inside: il trailer ufficiale del film horror premiato al SXSW

News Cinema

Opera prima del regista d'origine indiana Bishal Dutta, questo nuovo horror demoniaco li lega alle leggende e alle tradizioni indiane per innovare il genere. Ecco trailer, trama e poster di It Lives Inside.

Al SXSW (forma contratta di South by Southwest, chiaro riferimento al North by Northwest - ovvero Intrigo internazionale - di Hitchcock), il festival di cinema che si tiene a Austin e che contende al Sudance la palma di manifestazione più importante del panorama indie americano e internazionale, ha vinto un premio: quello del pubblico nella sezione "Midnighters".

E ora si prepara all'uscita negli USA, accompagnato da un primo, intrigante trailer ufficiale.

Il film di cui stiamo parlando è un horror che si intitola It Lives Inside, e è stato diretto da Bishal Dutta, giovane regista di origine indiana con numerosi premiati cortometraggi alle spalle, qui al suo esordio nel lungo.

Scritto dal regista assieme a Ashish Mehta, il film si basa su alcune esperienze fatte da Dutta da bambino in India, prima che con la sua famiglia si trasferisse negli Stati Uniti, mescolando leggende indiane che parlano di demoni e una storia legata alla vita del nonno di Dutta. Questa la stringata trama ufficiale:

Sam cerca disperatamente di inserirsi a scuola, rifiutando la sua cultura e la sua famiglia indiana per essere come tutti gli altri. Quando uno demone mitologico si impossessa della sua ex migliore amica, la ragazza deve fare i conti con la sua origine per poterlo sconfiggere.

It Leaves Inside vede protagoniste Megan Suri, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Vik Sahay e Betty Gabriel. Questo è il suo primo trailer ufficiale originale: