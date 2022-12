Iron Man, i Marvel Studios erano pronti a cancellare il primo film

News Cinema

Sono trascorsi 14 anni dal lancio del primo Iron Man al cinema eppure pare che gli studi Marvel avessero messo in conto il fallimento del film con Robert Downey Jr.

Il 2008 è stato l’anno in cui il pubblico ha potuto ammirare per la prima volta sul grande schermo le avventure di Iron Man. Diretto da Jon Favreau, il film ha introdotto per la prima volta il fascino di Tony Stark, genio indiscusso che ha creato un’armatura con cui contrastare il pericolo. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, il supereroe dall’armatura tecnologica ha assunto le fattezze di Robert Downey Jr. Il film, primo di tre, è stato accolto con gioia da parte del pubblico e della critica ricevendo persino due candidature agli Oscar. Un risultato inaspettato agli occhi degli Studios, che in principio avrebbero voluto archiviare il progetto certi che sarebbe stato un grande flop.



Iron Man: gli Studios erano preparati al fallimento del film

Sono trascorsi 14 anni dall’uscita del primo film con protagonista Tony Stark. Da quel momento, oltre ad aver ottenuto altri due film stand alone definendo così la sua trilogia da supereroe, Iron Man è apparso in svariati film corali degli Avengers rafforzando la sua presenza e divenendo indispensabile. Con la scomparsa di Tony Stark, una parte fondamentale dell’MCU è stata spazzata via per sempre. Il primo film diretto da Jon Favreau è diventata una sorta di leggenda hollywoodiana. In principio, infatti, gli studios avevano intenzione di ammortizzare il progetto, certi che avrebbe collezionato soltanto pessime recensioni e malcontento generale da parte del pubblico. E invece, a grande sorpresa, Iron Man è piaciuto tantissimo a pubblico e critica in egual misura. I motivi di tanta preoccupazione sono diversi. Prima di tutto, il primo film è stato girato con una sceneggiatura incompiuta: per ovviare al problema, cast e regista hanno sfruttato l’arte dell’improvvisazione sul set per procedere con le riprese.

Nonostante la forte preoccupazione per il progetto, Iron Man è stato un successo e ha gettato le basi per l’MCU dipingendo un brillante e tormentato ritratto di Tony Stark interpretato da Robert Downey Jr. Ben lontano ormai dai Marvel Studios, l’attore di recente ha ricordato il periodo in cui il film ha rischiato di essere cancellato. Intervistato durante il press tour del documentario Sr, ha spiegato:

Prima di tutto, molte persone pensavano che Iron Man avrebbe avuto un buon weekend d’apertura o che comunque avrebbe avuto buoni risultati, per questo non avevamo fiato sul collo. Ogni giorno scoprivo nuovi dettagli su come è stato finanziato il progetto ed era praticamente pronto alla cancellazione se avesse fallito. Per questo non avevamo troppi occhi aggressivi su di noi, creativamente parlando. Eravamo artisti uniti, come pazzi in controllo del manicomio. Ricordo che Jeff Bridges mi disse: ‘Stiamo realizzando un film indipendente da 200 milioni di dollari’. Naturalmente più organizzato, ma la sensazione era quella.