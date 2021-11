Io sono Babbo Natale, l'amicizia nel ricordo di Gigi Proietti

News Cinema

Il regista Edoardo Falcone ricorda Gigi Proietti, nella sua ultima interpretazione in Io Sono babbo Natale, commedia per tutta la famiglia, appena uscita al cinema.

Proprio in queste ore, Gigi Proietti avrebbe compiuto 81 anni, a un anno esatto dalla scomparsa. Nel suo ricordo esce in sala la commedia per tutta la famiglia, Io sono Babbo Natale, in cui il grande comico decide di andare in pensione, dopo una lunga carriera di onorata carriera come portatore di regali e gioia ai bambini di tutto il mondo. Sceglie il suo erede, un poco di buono interpretato da Marco Giallini.

Quest'anno la magia del Natale arriva prima, è la frase di lancio della commedia Io sono Babbo Natale, nelle sale distribuita da Lucky Red. Ci hanno parlato della straordinaria umanità di Proietti, e del film, il regista Edoardo Falcone e la protagonista femminile, Barbara Ronchi, in queste video interviste.

Io sono Babbo Natale: La nostra Intervista a Edoardo Falcone - HD