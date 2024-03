In a Violent Nature: il trailer dello slasher art house che ha fatto impazzire la critica

News Cinema

Brutale e astratto assieme: così negli Stati Uniti definiscono questo film, che debutterà a maggio in streaming sulla piattaforma horror Shudder. Ecco il trailer, la trama e il poster di In a Violent Nature.

Presentato in prima mondiale al Sundance, In a Violent Nature è uno slasher decisamente brutale e assai violento che al tempo stesso è in grado di evocare le atmosfere del cinema di autori come Kelly Reichardt, Michael Haneke e Béla Tarr. Almeno così ci dicono i critici americani, che di fronte a quest'opera prima del canadese Chris Nash sembrano essere impazziti: sull'aggregatore Rotten Tomatoes fa segnare un notevole 93% di giudizi positivi.

Il film racconta, principalmente dal suo punto di vista, le gesta spietate e sanguinarie di un killer che è anche una sorta di non morto, un assassino resuscitato dopo 60 anni e determinato a tornare in possesso di un misterioso medaglio sottratto dal solito gruppo di adolescenti irresponsabili in vacanza nei boschi dell'Ontario, che verrano massacrati invariabilmente, l'uno dopo l'altro.

In a Violent Nature debutterà a maggio in streaming su Shudder, la piattforma americana dedicata all'horror in tutte le sue forme e declinazioni.

Questi sono il trailer ufficiale originale e il poster del film: