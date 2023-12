Improvvisamente a Natale mi sposo: intervista a Violante Placido e al regista Francesco Patierno

News Cinema

Nuova storia natalizia per Diego Abatantuono e la sua famiglia allargata in Improvvisamente a Natale mi sposo, nelle sale per Notorious Pictures. Ne abbiamo parlato con il regista Francesco Patierno e la protagonista Violante Placido in una video intervista.

Doppi festeggiamenti in vista, fra i monti dell'hotel gestito da nonno Lorenzo, alias Diego Abatantuono. Tornano in primo piano le festività per la sua famiglia allargata, pronta a ritrovarsi davanti ai regali e all'albero in Improvvisamente a Natale mi sposo, family movie e sequel del fortunato Improvvisamente Natale, sempre diretto da Francesco Patierno e nelle sale per Notorious Pictures.

Il cast è composito e molto intrigante. Oltre al ritorno di Nino Frassica, Violante Placido e Mago Forrest, ci sono le new entry Elio, Primo Reggiani e Carol Alt, star degli anni '80 e '90 che recita in italiano. Il nonno riunisce tutti per una grande novità: a Natale si sposa. Occasione per innescare intrighi e risate, fra una figlia sospettosa, un prete ficcanaso e una promessa sposa dall’incerto passato.

Abbiamo incontrato il regista, Francesco Patierno, e la protagonista femminile, Violante Placido, che ci raccontano Improvvisamente a Natale mi sposo.