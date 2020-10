Il trailer di The Last Vermeer: ecco dov'era Guy Pearce!

News Cinema

Continua a lavorare il bravissimo attore australiano Guy Pearce, ma rispetto agli anni d'oro della sua carriera è rimasto un po’ in sordina. Lo ritroviamo con piacere nel trailer di The Last Vermeer, ispirato a una storia vera.

E' meno presente rispetto a una volta sulla scena cinematografica Guy Pierce, attore australiano che abbiamo adorato in Priscilla - La regina del deserto, L.A. Confidential e in Memento. Non che sia rimasto con le mani in mano, per carità, ma vorremmo vederlo più spesso. Per questo siamo felici di ritrovarlo nel trailer di un film ispirato a una storia vera e intitolato The Last Vermeer. A dirigerlo ci ha pensato Dan Friedkin, produttore di Killers of The Flower Moon di Martin Scorsese e qui al suo esordio cinematografico.

The Last Vermeer: la trama e il trailer

The Last Vermeer, che negli USA esce il 20 novembre, è tratto dal libro di Jonathan Lopez "The Man Who Made Vermeers", trasformato in una sceneggiatura da James McGee insieme Mark Fergus e Hawk Ostby (coppia creativa a cui dobbiamo I figli degli uomini e Iron Man). Protagonista del film, accanto a Guy Pierce, è Claes Bang, interprete principale del bellissimo The Square, vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2017. Ecco la sinossi ufficiale di The Last Vermeer e, a seguire, il trailer, che ci riporta un po’ al film di e con George Clooney Monuments Men, visto che si parla di opere d'arte e Seconda Guerra Mondiale.

Mentre Joseph Piller (Claes Bang), un ebreo olandese, stava combattendo nella Resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale, l’arguto e affabile esteta Han van Meegeren (Guy Pearce) era solito organizzare edonistiche serate e vendere tesori artistici olandesi a Hermann Goering ed ad altri celebri nazisti. Dopo la guerra, Piller diventa un investigatore, a cui viene affidato il compito di ritrovare e riportare a casa opere d'arte rubate, e si imbatte dell'eccentrico van Meegeren, che viene accusato di collaborazionismo - un crimine punibile con la morte. Tuttavia, nonostante le crescenti prove , Piller, con l'aiuto della suo assistente (Vicky Krieps), si convince sempre più dell'innocenza di Han e si ritrova nell'insolita condizione di lottare per salvare la vita dell'uomo.