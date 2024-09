Il tempo che ci vuole: video intervista con Francesca Comencini

News Cinema

Il più personale dei suoi film, il racconto delle sue difficoltà di crescita e il rapporto con il padre regista. Il tempo che ci vuole è il candido e duramente sincero film di Francesca Comencini presentato fuori concorso al Festival di Venezia. L'abbiamo intervistata.

Un racconto personale come non mai, il rapporto con il padre Luigi, anche lui regista. Francesca Comencini sorprende con il coraggio di una messa a nudo in una storia sul fallimento come tappa di crescita ne Il tempo che ci vuole, presentato fuori concorso al Festival di Venezia. Un padre e una figlia che cade negli errori comuni a tante generazioni, con Fabrizio Gifuni e la conferma - dopo C'è ancora domani - Romana Maggiora Vergano come protagonisti assoluti.

Il tempo che ci vuole uscirà in sala per 01 distribution il prossimo 26 settembre, mentre abbiamo incontrato a Venezia Francesca Comencini in questa video intervista.