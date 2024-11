Il sito di cinema Badtaste cessa le pubblicazioni: un saluto e una riflessione

News Cinema

Andrea Francesco Berni, fondatore del sito, da vent'anni attivo nel settore dell'informazione e della critica cinematografici, ha annunciato la cessazione delle pubblicazioni della testata. Comingsoon.it esprime solidarietà e rammarico per la scomparsa di una voce che parla di cinema nel difficile panorama dell'informazione italiana.

Andrea Francesco Berni, fondatore, co-editore e direttore del sito Badtaste, da vent'anni attivo nel settore dell'informazione, del giornalismo e della critica cinematografici, ha annunciato sulle pagine del web e sui canali social privati e della testata la cessazione delle pubblicazioni.

Il sito rimarrà comunque online con tutti i contenuti presenti al momento.

Come sapranno bene molti dei nostri utenti, Badtaste è sempre stata una testata "competitor" di Comingsoon.it, ma la sua scomparsa non è notizia che ci rallegra: dal punto di vista umano perché molti di quelli che hanno fatto quel sito nel corso degli anni sono colleghi e amici di molti di noi che lavoriamo qui a Coming Soon, ma soprattutto perché la scomparsa di una testata giornalistica, di una voce libera d'informazione e approfondimento, di uno spazio fruito da tanti utenti che lì trovavano risposte alle loro domande è sempre da considerare un evento triste e che tocca un intero comparto.

È vero: ci occupiamo di un ambito settoriale, e forse magari frivolo rispetto alle grandi cose del mondo affrontate da riviste e quotidiani online e non che hanno infinito più blasone e importanza di noi. E pur tuttavia, che un sito importante e stimato come Badtaste sia costretto a chiudere i battenti è una spia allarmante per tutti.

È l'ennesimo segnale che cerca di richiamare l'attenzione su quanto sia complesso oggi lavorare nell'informazione e nel giornalismo; di quanto tutto quello che viva su internet e di internet sia sottoposto a regole rigidissime e non sempre giuste; di quanto il settore cinema - dalla produzione all'informazione, con tutto quello che vi è nel mezzo - stia vivendo con grandi tumulti e difficoltà le trasformazioni imposte da un presente frenetico, dalle nuove tecnologie e dalla perdita di una centralità culturale che è stata, fin dalla sua nascita, quasi indiscussa e che ora risulta spiazzante nella sua apparente assenza.

La dirigenza e la redazione di Comingsoon.it esprimono quindi la loro solidarietà a tutti i lavoratori di Badtaste e il rammarico per la sua chiusura; ringraziano per gli anni di stimolante e amichevole concorrenza, e augurano a tutti un grande in bocca al lupo per il loro futuro. Un in bocca al lupo che va, per esteso, a tutto il settore del cinema.