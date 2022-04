Il sesso degli angeli: Don Simone riceve un'eredità inaspettata nella clip in anteprima del film di Leonardo Pieraccioni

News Cinema

Arriva al cinema il 21 aprile Il sesso degli angeli, quattordicesima commedia scritta, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Stavolta il comico toscano ha chiamato ad affiancarlo Sabrina Ferilli e Marcello Fonte, ma nel cast non poteva mancare in un piccolo ruolo l'amico di sempre Massimo Ceccherini. Del film vi presentiamo una clip in esclusiva, ma prima vi ricordiamo di cosa parla Il sesso degli angeli (titolo quanto mai adatto all'argomento).

La trama de Il sesso degli angeli

In quello che è un classico della nostra commedia, stavolta Pieraccioni segue le orme di molti suoi colleghi e indossa l'abito talare, interpretando un sacerdote di buona volontà che si trova suo malgrado in una situazione alquanto spinosa. Don Simone è un prete di frontiera che dà messa in una piccola cappella in difficoltà. Il sacerdote non sa come invogliare i ragazzi a frequentare la comunità cristiana, perché troppo presi dal mondo dei social. Un giorno riceve la notizia della dipartita di un suo zio un po' sui generis, che viveva in Svizzera. Il parente gli ha lasciato in eredità un'attività molto redditizia proprio a Lugano e il prete, fiducioso di poter aiutare la sua comunità con il denaro guadagnato, si precipita in Svizzera. Giunto sul posto, scopre che l'attività molto fruttuosa è un bordello, governato dalla maitresse Lena (Sabrina Ferilli). Amareggiato, vede il sogno di ravvivare il suo oratorio e mettere a posto la sua chiesa andare in fumo. Cosa sceglierà di fare Don Simone? Seguirà il consiglio dello zio, che ha sempre dubitato della sua fede cristiana? Arriverà in suo soccorso una persona, che farà chiarezza nella sua mente confusa e piena di domande senza risposta.

La clip de Il sesso degli angeli