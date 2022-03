Il peggior lavoro della mia vita: il trailer della commedia con Gerard Depardieu e Kev Adams

News Cinema

Diretta da Thomas Gilou, da un'idea originale di Romain Lévy e dello stesso Adams, il film parla dell'incontro/scontro tra generazioni molto distanti tra loro, ma solo in apparenza. Il film arriva nelle sale il 24 marzo con Notorious Pictures.

Debutta nei cinema italiani il 24 marzo distribuito da Notorious Pictures Il peggior lavoro della mia vita, una commedia diretta da Thomas Gilou che vede protagonisti l'attore comico Kev Adams, il grande Gérard Depardieu e Daniel Prévost.

Il film nasce da un'idea originale di Romain Lévy e Kev Adams, tramutata in sceneggiatura dallo stesso Adams e Catherine Diament.

La storia racconta con toni comici dell'incontro/scontro tra generazioni che sono molto distanti tra loro, ma, in fondo, solo in apparenza.

Di seguito trailer, trama ufficiale e poster di Il peggior lavoro della mia vita.

Il peggior lavoro della mia vita: il trailer del film