Il mostro della laguna nera: scomparso a 93 anni Ricou Browning, che dette vita alla creatura

Morto all'età di 93 anni lo stuntman acquatico, regista e sceneggiatore Ricou Browning, che dette vita all'uomo pesce de Il mostro della laguna nera di Jack Arnold, un classico dei monster movies.

Ci sono personaggi, nel mondo del cinema fantastico, che restano spesso dietro le quinte, ignorati dai più, ma che danno un contributo indispensabile. Uno di questi era Ricou Browning, morto ieri di cause naturali nella sua casa in Florida, alla bella età di 93 anni, e a cui Hollywood Reporter dedica giustamente un lungo e dettagliato profilo. Browning è stato responsabile, in qualità di stuntman e regista delle scene acquatiche, di molti film e telefilm, ma il suo nome è legato per sempre all'Uomo Pesce, o Gill-Man, sotto le cui sembianze mostruose agiva, del classico monster movie Il mostro della laguna nera, di Jack Arnold, a cui Guillermo del Toro ha reso omaggio nel suo La forma dell'acqua.

Chi era Ricou Browning e cosa ha fatto

Ricou Browning - che come vedete dalle foto era un bellissimo e atletico giovanotto di 24 anni, ex tuffatore, non solo interpretò l'uomo pesce nelle sequenze acquatiche del primo Il mostro della laguna nera (in quelle terrene il costume era indossato da Ben Chapman), ma lavorò come stuntman in 20.000 leghe sotto i mari di Richard Fleischer, fu la controfigura di Jerry Lewis in C'era una volta un piccolo naviglio e, come lui stesso dichiarò in un'intervista del 2013, "interpretai tutti i cattivi nel televisivo Sea Hunt". Fu lui a dirigere i combattimenti sott'acqua di Agente 007 - Operazione tuono e di Agente 007 - Mai dire mai e la spassosa sequenza di Palla da golf, del 1980, ispirata allo Squalo. Browning era in grado di trattenere il fiato sott'acqua per quattro minuti e più e venne dunque scelto per le scene acquatiche del Mostro della laguna nera. Riguardo al costume che doveva indossare, disse che "dapprima era ingombrante, e quando lo indossai mi sembrò imbarazzante e goffo. Ma quando entrai nel film, dimenticai che lo indossavo, divenni la creatura". Dopo il film di Arnold, tornò anche per i due sequel, La vendetta del mostro, in 3D come il primo, e Il terrore sul mondo. Ma Browning fu anche strumentale nel dare vita ad un film (seguito da una serie di telefilm) dedicato ad un'altra creature acquatica, ovvero Flipper (1963). L'idea, raccontò, gli era venuta quando con l'amico Newt Perry, controfigura di Johnny Weissmuller nei film di Tarzan, durante un viaggio in Sud America catturò dei delfini d'acqua dolce nel rio delle Amazzoni. Dopo averli portati in Florida in un parco acquatico, si rese conto di essere diventato per loro una specie di genitore. Un giorno, tornando a casa, vide i suoi bambini che guardavano Lassie in tv e "mi venne in mente", disse, "perché non fare un film su un ragazzo e un delfino?". Assieme al cognato Jack Cowden scrisse così la storia che sarebbe diventata il film con Chuck Connors. L'autore diresse anche 37 episodi del telefilm che ne nacque e fu il supervisore di tutte le sequenze acquatiche.

Nel 2019, in un'intervista dedicata al suo mostro più celebre, raccontò:

"Le labbra sul costume erano a circa 1 centimetro e mezzo dalle mie e tenevo in bocca un tubo per l'aria per respirare. Trattenevo il fiato e andavo a fare la scena, con altre persone con tubi a portata di mano per darmi aria se ne avevo bisogno. Avevamo un segnale. Se mi lasciavo completamente andare, significava che ne avevo bisogno. Andò bene e non avemmo alcun problema". Le scene vennero girate d'inverno e faceva molto freddo: "La troupe era dispiaciuta per me e qualcuno disse "ti piacerebbe un goccio di brandy?" e io risposi "certo". E altri nella troupe me ne dettero un altro. Presto ebbero a che fare con una creatura ubriaca". Oltre a questi, Ricou Browning ha raccontato molti altri divertenti episodi legati a un film rimasto nell'immaginario di tutti gli amanti del genere. Come regista, aveva firmato nel 1973 il film Salty la foca e nel 1978 Mr. No Legs. Era stato consulente tecnico ne Il giorno del delfino di Mike Nichols e aveva diretto episodi della serie tv CBS con Dennis Weaver Gentle Ben, che aveva per protagonista animale un orso. La figlia Renee (e un po' la invidiamo) ha così raccontato cosa ha voluto dire l'infanzia con un padre del genere:

Ogni volta che gli veniva un'idea per un film, portava gli animali a casa. Abbiamo avuto un leone marino che sedeva a tavola con noi... abbiamo avuto delle lontre, un orsacchiotto e un pavone femmina che stava sulle nostre spalle e beveva té freddo dai nostri bicchieri. Tutti i bambini del vicinato volevano venire a casa nostra, perché era come uno zoo.