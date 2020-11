"Il mio racconto di famiglia": intervista video a Ron Howard su Elegia americana

News Cinema

Uno dei pretendenti per la prossima stagione dei premi, Elegia americana è un film Netflix Original in arrivo dal 24 novembre, adattamento di un romanzo adorato dagli americani. La nostra intervista video con Ron Howard, regista del film.

Il sogno americano sembrerebbe ancora vivo, anche se duramente colpito e in via di trasformazione. Almeno a giudicare dalla storia di J,D. Vance, nato e cresciuto nell'America rurale, fra Kentucky e Ohio, in quell'America rurale periferica in ogni senso, ultimamente sempre più colpita dalla crisi economica. Vance è riuscito a emergere da una famiglia disfunzionale, fino a laurearsi in legge a Yale, e a crearsi una carriera come avvocato. Il libro in cui racconta la sua storia, Elegia americana, è stato un successo di critica e pubblico degli ultimi anni, mentre dal 24 novembre arriverà su Netflix la sua versione cinematografica, con Glenn Close nei panni della nonna, e Amy Adams della madre tossica.

Elegia americana è un film diretto da Ron Howard, che abbiamo avuto in piacere di intervistare via zoom dal suo studio di Los Angeles.

Ecco la nostra video intervista a Ron Howard.