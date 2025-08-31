Il Maestro a Venezia: Chiara Bassermann è nel cast del film di Andrea Di Stefano con Piefrancesco Favino

News Cinema

L'agenda delle attività al Lido prevede l'anteprima mondiale fuori concorso del nuovo film di Andrea Di Stefano, con Piefrancesco Favino nel ruolo di un maestro di tennis. Del cast fa parte anche Chiara Bassermann.

È in corso di svolgimento l'82ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Dopo l'apertura con La grazia di Paolo Sorrentino, abbiamo visto sul red carpet Emma Stone per Bugonia di Yorgos Lanthimos, George Clooney e Adam Sandler per Jay Kelly di Noah Baumbach, Andrew Garfield e Julia Roberts per After the Hunt di Luca Guadagnino, Jacob Elordi e Oscar Isaac per Frankenstein di Guillermo del Toro. Solo per citarne alcuni.

Oggi 31 agosto sarà presentato fuori concorso un film italiano molto atteso. Si tratta de Il Maestro, opera che segna una nuova collaborazione tra il regista Andrea Di Stefano e Pierfrancesco Favino. dopo l'apprezzato L'ultima notte di Amore del 2023. L'attore interpreta un ex giocatore di tennis, preda delle proprie disillusioni e con alle spalle una carriera non esaltante, che ha una chance di dare una nuova direzione alla sua vita accettando l'incarico di seguire e far crescere un ragazzino in questo sport. Del cast del film fa parte anche Chiara Bassermann (la foto in alto è di Maddalena Petrosino), una delle interpreti italiane più versatili.

A poche ore dagli onori della presentazione alla Mostra di Venezia per regista, cast, produttori e la delegazione che accompagna il film, Chiara Bassermann condivide con noi pensieri e stato d'animo:

È stato molto bello per me interpretare il ruolo di Francesca, una allenatrice di tennis, perché mi ha dato la possibilità di esplorare l’universo degli atleti e come si muovono nel mondo, e soprattutto perché Francesca è un personaggio autentico libero e dalla sensualità fresca e luminosa. Non vedo l’ora che le persone vedano il film e quale cornice migliore della Mostra del Cinema di Venezia... è un festival magico, in una città magica. Per me è davvero una grande soddisfazione ed emozione essere arrivata qui, sono grata di questo nuovo traguardo ma mi piace sempre guardare avanti, quindi lo vivo come un nuovo punto di partenza. L'idea di calcare il red carpet con Pierfrancesco e gli altri colleghi mi elettrizza, è quel momento di glamour che rende il tutto più divertente.

Chiara Bassermann: il percorso artistico dell'attrice

Nata a Roma con radici tedesche e formatasi artisticamente all’Actors Studio HB di New York, l'attrice padroneggia perfettamente lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo. La sua competenza linguistica, unita alla capacità di modulare gli accenti, le permette di arrivare ad interpretare una vasta gamma di personaggi.

Durante il liceo trascorre un anno negli Stati Uniti, alla Wilson Central High School di Nashville, dove calca per la prima volta il palcoscenico. Tornata a Roma intraprende un doppio percorso: studia Giurisprudenza e contemporaneamente frequenta l’Accademia Teatrale La Scaletta. Conclude entrambi gli studi nello stesso anno, laureandosi e diplomandosi come attrice. Successivamente si trasferisce a New York, dove completa un biennio all’Actors Studio HB e si perfeziona alla Black Nexus con la celebre coach Susan Batson.

La sua carriera professionale inizia proprio negli Stati Uniti, collaborando con registi e drammaturghi della Columbia University. Successivamente si sposta a Parigi, dove ottiene il ruolo principale nel film The Forgery di Jean-Marceau Sécheret, lavora con una compagnia teatrale indipendente e approfondisce la tecnica Meisner. Il ritorno in Italia coincide con la proposta di interpretare la protagonista del film Watch Them Fall di Christoph Tassin, nel ruolo di una reporter americana.

Dal 2016 Chiara appare in numerose produzioni televisive e cinematografiche: partecipa alle stagioni 6 e 7 di Squadra antimafia, recita nella serie L’Allieva, nel film Bent di Bobby Moresco, e nella serie Liberi tutti di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, con i quali tornerà anche in Boris 4.

Nel 2021 interpreta la protagonista femminile di Ai confini del male di Vincenzo Alfieri, accanto a Edoardo Pesce e Massimo Popolizio, vestendo i panni di una ex prostituta bulgara. In seguito è scelta per la serie Rai Il Santone, con Neri Marcorè, dove interpreta Fabiola, eccentrica moglie di un piccolo spacciatore di periferia, personaggio confermato anche nella seconda stagione in uscita su RaiPlay. Recentemente ha preso parte al film Iddu di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, con Elio Germano e Toni Servillo, nel ruolo dell’amante austriaca di Matteo Messina Denaro.

Il Maestro: trama del film presentato fuori concorso a Venezia

Il Maestro si ambienta in una estate alla fine anni 80 e racconta la storia di Felice (Tiziano Menichelli), un ragazzino di tredici anni, talento ancora acerbo del tennis con una pressione enorme sulle spalle, quella di un padre che ha investito tutto nei suoi successi futuri. Dopo anni di allenamenti rigorosi, è arrivato il momento dei tornei nazionali. Per prepararlo, il padre lo affida a Raul Gatti (Pierfrancesco Favino), ex tennista con un ottavo di finale al Foro Italico, sbandierato come un trofeo. Raul è un uomo disilluso, con le ambizioni rimaste a metà strada e un presente fatto di rimpianti. Eppure, accetta l’incarico, forse per cercare una seconda occasione, forse solo per sfuggire a se stesso.

Inizia così un viaggio lungo la costa italiana, un’estate di trasferte tra campi assolati e stanze d’albergo, tra vittorie mancate, bugie e incontri bizzarri. Nel confronto serrato tra maestro e allievo, emergono fragilità e paure. Felice impara che non si gioca per compiacere gli altri, e Raul scopre che anche una carriera incompiuta può trovare senso nell’incontro con chi è pronto a credere ancora. Tra loro nasce un legame profondo e inatteso, fatto di scontri e complicità.

Il Maestro uscirà il prossimo 13 novembre al cinema con Vision Distribution.