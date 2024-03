Il Colore Viola, in streaming gratis 10 minuti del film, per l'uscita digitale

News Cinema

In occasione dell'uscita in digitale di Il colore viola, il musical candidato all'Oscar, la Warner Bros. Pictures mette a disposizione gratis in streaming i primi dieci minuti del lungometraggio su YouTube.

Il film Il colore viola è disponibile in digitale, acquistabile su Apple Tv app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, TIMVISION, Microsoft Film & TV, mentre è a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Si tratta di un nuovo adattamento del romanzo omonimo di Alice Walker, pubblicato nel 1982 e già base del lungometraggio di Steven Spielberg uscito nel 1985. In questo caso siamo tuttavia di fronte a una lettura musical della storia, nominata all'Oscar. In occasione della disponibilità in streaming, Warner Bros. Pictures ne ha resi disponibili i primi 10 minuti gratis su YouTube: li embeddiamo qui in basso.





Il colore viola, la storia del musical tratto dal romanzo