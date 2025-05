Il Club dei Delitti del Giovedì, Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan risolvono crimini nel primo trailer del film

News Cinema

Netflix ha diffuso il primo trailer de Il Club dei Delitti del Giovedì che vede protagonisti Helen Mirren, Ben Kingsley e Pierce Brosnan, alle prese con crimini all'apparenza impossibili da risolvere.

Tra i prossimi progetti di Netflix in arrivo sulla piattaforma di streaming c'è anche Il club dei delitti del giovedì, adattamento del romanzo di Richard Osman, The Thursday Murder Club, e di cui Netflix ha appena diffuso il trailer. Alla regia del film c'è Chris Columbus, già dietro la cinepresa per i primi due capitoli della saga di Harry Potter, e che dirige un cast di grandi star, come Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley e Celia Imrie.

Annunciato ad aprile 2024, Il club dei delitti del giovedì arriverà in piattaforma con una data di uscita fissata al 28 agosto 2025. La pellicola segue la trama del primo volume della saga letteraria dedicata al gruppo di anziani investigatori che risolvono crimini a Coopers Chase, la casa di riposo in cui vivono. A Collider, infatti, il regista aveva rivelato: "Rimaniamo fedeli alla trama del primo romanzo di Thursday Murder Club. Alcuni eventi e stratagemmi narrativi sono stati modificati. Altre scene sono state omesse per motivi di tempo. Ma l'essenza dell'umorismo tagliente e arguto del libro e la complessità emotiva di ogni personaggio sono state preservate. Il film è un adattamento molto fedele del romanzo".

Protagonisti sono l'ex spia Elizabeth (Helen Mirren), l'ex psichiatra Ibrahim (Ben Kingsley) e Ron, rissoso ex attivista sindacale (Pierce Brosnan): i tre sono soliti riunirsi nella sala relax della casa di riposo in cui si sono trasferiti, per risolvere crimini irrisolti. Al gruppo si unisce una nuova arrivata, la gentile infermiera Joyce (Celia Imrie), appena in tempo perché un vero omicidio sconvolga la vita degli ospiti della casa di riposo. Nel primo teaser trailer diffuso da Netflix, il film ci trasporta nel 1973, quando una donna viene brutalmente assassinata e gettata fuori da una finestra. Cosa ha a che fare questo omicidio con la vita dei quattro protagonisti?

Prodotto da Netflix e dalla Amblin, società di proprietà di Steven Spielberg, Il club dei delitti del giovedì vede alla sceneggiatura il duo formato da Katy Brand e Suzanne Heathcote. Nel cast sono presenti anche Naomi Ackie, Henry Lloyd-Hughes, Tom Ellis, Jonathan Price, David Tennant, Daniel Mays, Paul Freeman, Geofe Bell e Richard E. Grant.