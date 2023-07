Il cinema, il grande intrattenimento estivo e il mondo rosa del marketing di Barbie

News Cinema

I titoli ci sono e la voglia di vederli sul grande schermo anche, ma senza il marketing, le idee originali e i valori da condividere, i prodotti non avrebbero anima.

È scoppiata l'estate. Quale miglior momento per andare al cinema? Lo è sempre stato per il pubblico americano, essendo i mesi estivi un periodo di affollamento di offerta nelle sale cinematografiche statunitensi. Gli sforzi delle distribuzioni italiane nel corso degli ultimi due decenni sono stati notevoli per portare questa abitudine anche in Italia e, in molti casi, sono state premiati.

Il panorama del mondo dell'intrattenimento è nel frattempo cambiato, con i servizi streaming che ci vogliono seduti sul divano oppure davanti a schermi irrimediabilmente troppo piccoli. Ma il piacere di tornare al rituale cinematografico, a uno schermo gigante, al buio della sala, a un rito collettivo di visione e condivisione di emozioni, è di nuovo tra le priorità di chi desidera vivere una storia nel migliore modo possibile.

Luglio sta marciando a pieno regime con temperature da fornace di un treno in corsa, come l'Orient-Express nel terzo atto di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno. Il pubblico italiano è andato a vedere l'ultimo film della saga con e prodotta da Tom Cruise, ma si sa che si tratta di un target più maturo che non si precipita in sala nel primo weekend di programmazione. La tenuta del film sarà notevole, richiamerà spettatori fino a settembre, e da ora è affiancata da altri due titoli importanti che suscitano grande interesse. Il primo è Oppenheimer, nuova fatica di Christopher Nolan che decide di raccontare la storia dell'uomo responsabile di aver messo a punto la bomba atomica. Con un incredibile cast formato da Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr. e Emily Blunt, solo per citarne alcuni, il filmmaker offre alle persone sedute in sala un'altra mistica esperienza cinematografica. Il secondo invece è di tutt'altro genere, ma non per questo meno autoriale.

Barbie e il marketing di aziende in continua esplorazione

Greta Gerwig è l'originale voce dietro l'adattamento per il grande schermo della bambola più celebre del pianeta. Barbie si preannuncia da tempo come un film imperdibile, grazie a una campagna di marketing che deve essere stata abbracciata con gioia da creativi. Prima la consapevolezza del brand di caratura mondiale, che ha convito la produzione del film a diffondere per le strade delle città giganteschi manifesti pubblicitari, interamente colorati di rosa, senza titolo e soltanto con la data di uscita nell'angolo basso a destra. Poteva forse esserci una migliore vetrina del colore rosa per il film? No, ma l'immediatezza nell'individuare la strada per la campagna di marketing non significava necessariamente una facilità di esecuzione.

Le idee sono tutto e chiunque abbia avuto quella di colorare (o meglio rivestire) di tinte rosate una villa con piscina a Malibù, regolarmente affittabile su AirBnb, dovrebbe ricevere un aumento. Sono seguite le partnership con la Xbox, per l'occasione prodotta in una pink special version, fino alla "barbiezzazione" della fermata metro Barbicon di Londra. Ufficiale o meno, quest'ultima trovata è circolata vorticosamente sui social media quando la Barbie Fever era ormai inarrestabile, tanto da costringere la società dei trasporti londinesi a produrre un comunicato in cui chiariva che quella stazione della Underground non avrebbe cambiato nome. Il gioco di parole aveva a quel punto inglobato il messaggio nascosto: "Barbie can", Barbie può.





E se i sogni di Barbie sono realizzabili, perché non dovrebbero esserlo quelli delle generazioni di estimatori/trici della bambola più famosa del mondo? Ciò che conta è crederci, così come fa lei nel suo mondo fiabesco. Sta a noi dipingere di rosa le nostre giornate, continuare a sognare con il massimo apporto di positività possibile. A cavalcare questa filosofia è anche il brand Pepco (pepco.it).

Nata in Polonia nel 2000, Pepco è una catena di negozi alla moda e di qualità a prezzi accessibili nei quali si trovano capi d'abbigliamento per tutta la famiglia e complementi d’arredo per la casa. Presente in Europa in 18 Paesi, la società è sbarcata in Italia nel settembre 2020. Forte di uno sviluppo rapidissimo, segnato dall'apertura di oltre 130 negozi, un numero in costante crescita, Pepco si fa portavoce degli stessi valori di Barbie attraverso i propri prodotti e il modo in cui li promuove ai propri clienti. Per il brand è fondamentale mostrare i prodotti Barbie x Pepco attraverso il rapporto mamma-figlia, creare un’atmosfera di gioia, allegria e divertimento in un mood caloroso ed empatico che parla alle figlie e alle madri e che guarda sempre al mondo con meraviglia