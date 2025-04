Il cinema americano indipendente, quello vero: ecco il trailer di Vulcanizadora, nuovo film di Joel Potrykus

News Cinema

Un autore interessantissimo ma sconosciuto sta per tornare con un nuovo film. Scoprite qualcosa di più su Joel Potrykus e sul suo cinema punk in questa nostra news, e guardate il trailer di Vulcanizadora.

È assai probabile, per usare un eufemismo, che il nome Joel Potrykus non vi dica assolutamente niente. Comprensibile, visto che i film di questo regista americano nel nostro paese sono sempre stati invisibili: non solo non sono mai stati distribuiti in Italia (figuriamoci...), ma non sono praticamente mai nemmeno sulle piattaforme di streaming. Ci sarà un motivo, potreste pensare: è vero, e il motivo è la ristrettezza mentale della distribuzione. Solo il Torino Film Festival, negli anni della gestione Emanuela Martini, della quale orgogliosamente ho fatto parte - ha portato in sala il cinema di Potrykus, proiettando due dei suoi film, The Alchemist Cookbook prima, e Relaxer poi. Segnalo anche, a questo punto, che Relaxer è momentaneamente disponibile su Plex, che è anche gratis:

Il fatto è che Potrykus è autore di un cinema che è davvero indipendente, che è davvero coraggioso, avanguardista, innovativo e spiazzante. Un autore punk, verrebbe da dire, che meriterebbe di essere conosciuto e apprezzato di più. Quindi, guardate Relaxer finché c'è la possibilità di farlo - provateci, almeno - e magari incuriositevi anche con il trailer del suo film più recente, Vulcanizadora.

Scritto, diretto, interpretato e montato dall'autarchico Potrykus, Vulcanizadora racconta la storia di due amici che intraprendono un viaggio nei boschi del Michigan per portare a adempiere a un non meglio specificato ma inquietante patto. Man mano che si addentrano nella foresta, le loro intenzioni diventano sempre più chiare e, quando il loro piano alla fine si svela, uno dei amici deve tornare a casa per affrontare le conseguenze delle loro azioni, e le ripercussioni legali ed emotive che ne derivano.

Lo so, non è molto né molto chiaro. Ma per avere un'idea di cosa possa essere Vulcanizadora (premiato sia al Tribeca che al Fantasia Film Festival) e di cosa sia il cinema di Potrykus, basta vedere il trailer qui sotto.

