Iddu, l'ultimo padrino: video intervista con Elio Germano e Toni Servillo

Due maschere terribili e a modo loro ridicole, una corrispondenza dell'ultimo padrino latitante con un piccolo politico locale. Abbiamo incontrato Elio Germano e Toni Servillo per parlare di Iddu, presentato in concorso al Festival di Venezia.

Siamo nella Sicilia dei primi anni 2000, mentre un latitante ormai è il nuovo padrino, il più ricercato di tutti. Partendo alla figura di Matteo Messina Denaro, ossessionato dalla scrittura e dall'invio segreto di pizzini, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza hanno preso spunto dalla corrispondenza con un piccolo politico locale, Catello, per raccontare in una commedia grottesca questi due personaggi così esemplificativi dell'Italia, non solo mafiosa.

Iddu è il film presentato oggi in concorso, con due protagonisti d'eccezione come Toni Servillo e Elio Germano. Proprio loro due abbiamo incontrato in questa video intervista.