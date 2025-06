I segreti di Brokeback Mountain: quando seppe che Clint Eastwood non l'avrebbe visto, la sceneggiatrice ebbe un'epifania

News Cinema

La sceneggiatrice Diana Ossana ha raccontato che, quando le fu detto che Clint Eastwood non avrebbe visto I segreti di Brokeback Mountain, ebbe un brutto presentimento riguardo agli Oscar. Il film di Ang Lee con Jake Gyllenhaal e Heath Ledger quest'anno soffia su 20 candeline

I segreti di Brokeback Mountain festeggia quest’anno il suo ventesimo compleanno e una delle cose che subito ci vengono in mente quando pensiamo al capolavoro di Ang Lee con Jake Gyllenhaal e il compianto Heath Ledger è che non ha vinto l'Oscar per il miglior film, sconfitto da Crash di Paul Haggis. Candidato a 8 Academy Awards, ne ha vinti 3: miglior regia, Miglior Sceneggiatura non Originale e Miglior Colonna Sonora. Come miglior film, tuttavia, ha ottenuto il BAFTA, il Critics’s Choice Award, e la giuria dei Golden Globe lo ha eletto miglior film drammatico. Perché mai allora non si è aggiudicato il più ambito riconoscimento cinematografico al mondo? A rispondere a questa domanda è stata la sceneggiatrice e produttrice Diana Ossana in un’intervista rilasciata al New York Time.

I segreti di Brokeback Mountain, Diana Ossana e la consapevolezza di aver perso l'Oscar per il Miglior Film

Parlando dunque con un giornalista del New York Times, Diana Ossana non soltanto ha analizzato le ragioni per cui I segreti di Brokeback Mountain non ha vinto l'Oscar per il Miglior Film, ma ha anche raccontato del momento esatto in cui ha saputo, o meglio ha sentito, che la libera interpretazione del racconto Brokeback Mountain di Annie Proulx non ce l’avrebbe fatta.

Qualche settimana prima degli Oscar, i candidati si erano ritrovati a casa di Paul Haggis e c'era anche Clint Eastwood. La Ossana, che era una fan de Gli Spietati, non vedeva l’ora di parlargli:

Paul mi è venuto incontro e mi ha detto: “Diana, devo dirtelo: non ha visto il tuo film”. È stato come se qualcuno mi avesse dato un pugno nello stomaco. In quel momento ho capito che non avremo vinto l’Oscar come miglior film”.

La sceneggiatrice ha proseguito dicendo che la colpa è stata dell'omofobia all’epoca dilagante a Hollywood:

La gente lo nega, ma cos’altro avrebbe potuto essere. Fino a quel momento avevamo vinto tutto.

Se ben rammentate molti membri dell'Academy sentenziarono che mai e poi mai avrebbero visto I Segreti di Brokeback Mountain, primo fra tutti Tony Curtis, che tuonò:

Questo film non è così importante come vogliono farci credere. Non è assolutamente unico. L’unica cosa unica è che hanno avuto il coraggio di farlo uscire e che hanno reso gay due cowboy.

Diana Ossana ha infine raccontato che, una volta uscito il film, andò in Missouri, South Dakota e in Colorado per vedere come avrebbe reagito il pubblico in sala. Seduta in platea notò che, dopo la scena di sesso, qualche spettatore si alzò. Gli altri rimasero incollati allo schermo e, quando si riaccesero le luci, avevano gli occhi scintillanti di lacrime.

In questi 20 anni le cose sono cambiate e la comunità LGBTQ ha visto riconosciuti alcuni diritti fondamentali, ma c'è ancora tanta strada da fare e l'omofobia, ahinoi, è ancora piuttosto diffusa.