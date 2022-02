I Puffi tornano con un nuovo film di animazione della Nickelodeon

News Cinema

Paramount Animation e Nickelodeon Animation hanno in cantiere nuovi lungometraggi animati con i personaggi di Peyo: il primo ci aspetta nel 2024. In arrivo anche la seconda stagione della nuova serie in CGI.

I Puffi mancano dal cinema dal 2017, anno in cui arrivò in sala I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, ben realizzato dalla Sony Pictures Animation. Non sarà più un caso isolato: la Paramount Animation e la Nickelodeon Animation hanno unito le loro forze per riportarli sul grande schermo in nuovo film di animazione in CGI, un allegro cartoon musical, oltre a ribadire l'investimento della serie tv I Puffi del 2021, rinnovata per una seconda stagione. Leggi anche I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, la recensione del nuovo film animato

I Puffi, in cantiere il nuovo film di animazione