I Peccatori, il cattivo del film è ispirato alla Morte-Lupo del Gatto con gli Stivali 2!

Non è uno scherzo: Ryan Coogler, regista dell'horror thriller I peccatori con Michael B. Jordan, al cinema dal 17 aprile, ha ammesso in un podcast che l'inquietante e carismatica Morte in sembianze di Lupo del Gatto con gli stivali 2 gli ha ispirato il villain. Pur nel registro del tutto diverso, l'ispirazione non conosce confini.

Chiariamo: I peccatori di Ryan Coogler, thriller horror con Michael B. Jordan al cinema dal 17 aprile, non è di certo un film per i più piccoli o per famiglie, però se avete presente Il gatto con gli stivali 2 della DreamWorks Animation, ne ricorderete l'umorismo piuttosto nero. Questa notizia stupirà solo chi non creda in un'ispirazione senza barriere: Coogler ha ammesso che il personaggio della Morte / Lupo del cartoon gli ha ispirato il look e la presenza del villain del suo film, interpretato da Jack O'Connell. A partire dagli occhi rossi... Leggi anche I Peccatori, Ryan Coogler spiega perché realizzarlo è stato "più emozionate" di Black Panther I Peccatori: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Michael B. Jordan - HD

Ryan Coogler e il cattivo dei Peccatori stile Lupo del Gatto con gli Stivali 2

Se uno immagina al lavoro Ryan Coogler e Michael B. Jordan, regista/sceneggiatore e doppio interprete di I Peccatori, vampire movie tra poco in sala, di certo non li pensa ispirati dal Gatto con gli stivali 2 targato DreamWorks. La loro storia, dal registro angoscioso / thriller / gore, si svolge negli anni Trenta, nel sud degli Stati Uniti, dove i due fratelli gemelli Elijah e Elias Smoke (entrambi Jordan) tornano nella città natale, solo per scoprirvi la presenza di un male ancestrale e devastante. Di apparente palo in frasca, nel film di animazione il Gatto era perseguitato dalla Morte, nelle sembianze di un Lupo dagli occhi rossi e dall'atteggiamento suadente e provocatorio. Il villain interpretato da Jack O'Connell in I Peccatori vi ispira, lo ha dichiarato Coogler nel podcast Straw Hat Goofy's Movies. E l'autore ha un collaboratore stretto con un piede nell'animazione che conta (seppur non DreamWorks).

Vogliamo parlare di film di animazione? Li adoro. Hai visto Il gatto con gli svitali: L'ultimo desiderio? Ti dico che in questo film c'è un'ispirazione diretta. Pensa al cattivo, pensa alle sue caratteristiche. Pensa agli occhi, pensa all'atteggiamento. Il mio principale artista degli storyboard, Louis Gonzalez, ha lavorato tipo alla Pixar per vent'anni, ha fatto gli storyboard del Gigante di ferro, Wakanda Forever, il primo Black Panther, ha storyboardato quasi l'80% dei Peccatori.