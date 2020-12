I nostri figli salveranno il mondo: intervista video a Robert Rodriguez, che torna con We Can Be Heroes

News Cinema

Robert Rodriguez torna al film per famiglie, riporta in luce le atmosfere di Spy Kids, raccontando una nuova generazione in We Can Be Heroes, da Natale su Netflix. Ne abbiamo parlato con lui in questa intervista video.

Cinque figli, cresciuto in una famiglia di dieci persone, Robert Rodriguez è uno degli autori più autorizzati a parlare di cinema per ragazzi. Non solo, anche a realizzarli, quei film, come ha dimostrato con la serie di Spy Kids, che univa avventure per ragazzi con una particolare attenzione per l'azione e il genere. A quindici anni di distanza di distanza da Le avventure di Sharkbiy e Lavagirl, racconta in We Can Be Heroes, su Netflix dal giorno di Natale, una nuova generazione, i figli dei due supereroi e altri ragazzini che hanno avuto in dote poteri utili per salvare ora un mondo minacciato da alieni che neanche i genitori sembrano in grado di sconfiggere.

Ne abbiamo parlato con Robert Rodriguez in questa video intervista, fra cinema per ragazzi e l'amore per David Bowie.