I Am Legend 2: Michael B. Jordan aggiorna i fan di Io sono leggenda assicurando che il film si farà, ma non nell'immediato

News Cinema

Michael B. Jordan, protagonista di I Am Legend 2 al fianco di Will Smith, rassicura i fan di Io sono leggenda spiegando che il sequel è in programma ma la sceneggiatura va terminata. L'attore non ha ancora idea di quando il film arriverà in sala.

Che ne è stato di I Am Legend 2? A quest'ora non doveva essere già pronto? C'è un po’ di confusione intorno al seguito di Io sono leggenda, il film di Francis Lawrence con protagonista Will Smith tratto dall'omonimo romanzo di Richard Matheson e uscito nel 2007. A chiarirci le idee, fortunatamente, è oggi Michael B. Jordan, che sarà l'altro interprete principale del film. L'attore e regista, ma in questo caso solamente attore, ha detto, tra le altre cose, che non esiste ancora una data di uscita, dal momento che il film non ha ancora preso definitivamente forma.

A che punto è I Am Legend 2?

Grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate dunque da Michael B. Jordan a People, veniamo a sapere che la sceneggiatura di I Am Legend 2 richiede ancora del lavoro. Già nel 2007 era stato annunciato un secondo film, che, come il primo, avrebbe dovuto avere sia un copione scritto da Akiva Goldsman e Mark Protosevich che Will Smith come interprete principale. Ma torniamo al buon Michael B., che ha dichiarato:

Stiamo ancora lavorando alla sceneggiatura per renderla all'altezza delle aspettative. Il film non ha ancora una data di uscita e non sono sicuro di sapere quando esattamente cominceranno le riprese, ma non vedo l'ora di stare davanti alla macchina da presa con Will Smith. Lo ammiro da tempo immemore e avere la possibilità di lavorare con lui è una cosa che aspetto con trepidazione. Sono molto contento.

Will Smith condivide l'emozione di Michael B. Jordan, a cui, il mese scorso, ha restituito i complimenti, aggiungendo che la trama di I Am Legend 2 non è affatto male e parlando della sua gioia di lavorare insieme all'Adonis Creed della saga di Creed.

All'inizio dell’anno, sempre Will Smith ha parlato di I Am Legend 2, sottolineando un particolare importantissimo, senza il quale un sequel difficilmente sarebbe possibile:

Domani sentirò Michael B. Jordan. Manca pochissimo, è appena arrivata la sceneggiatura. Dovreste essere dei veri fan di I Am Legend per sapere che nella versione del film uscita al cinema il mio personaggio muore. Nel DVD c'è invece un finale alternativo nel quale il mio personaggio sopravvive. Noi ci rifaremo al DVD. Non posso aggiungere altro, ma Michael B. Jordan è dei nostri.

Io sono leggenda raccontava la storia del virologo Robert Neville, unico sopravvissuto della città di New York a un'epidemia scatenata dall'uomo che trasformava le persone in mutanti assetati di sangue. La sua instancabile ricerca di una cura lo portava a entrare in contatto con altri esseri umani scampati alla morte. Nel primo weekend il film aveva guadagnato, nei soli Stati Uniti, 77 milioni di dollari, raggiungendo poi un incasso mondiale di oltre 585 milioni. Rivediamoci il trailer!