How to Kill Monsters: il teaser trailer di uno splatter molto anni Ottanta

Verrà presentato in anteprima al Frightfest di Londra il 25 agosto How to Kill Monsters, un film che è un omaggio a certo cinema di genere horror popolare negli anni Ottanta e Novanta. Ecco il teaser trailer.

Negli anni Ottanta uno dei filoni horror più creativi e diffusi era lo splatter con venature di commedia. Da Stuart Gordon a Joe Dante, da Frank Henenlotter a Sam Raimi e Peter Jackson, sono molti i registi che hanno creato dei piccoli capolavori con questa originale commistione di toni. Oggi il genere che tante soddisfazioni ci ha dato sembra dimenticato, ma di tanto in tanto qualche appassionato (come Edgar Wright) che l'ha conosciuto da giovane prova a rendergli omaggio. Evidentemente è questo il caso di How to Kill Monsters, che sarà presentato in anteprima al Frightfest di Londra il 25 agosto e di cui è appena uscito il teaser trailer (o trailer breve, per capirci meglio). Il regista, Stewart Sparke, ha dichiarato che si tratta di "una lettera d'amore agli horror degli anni '80 e '90 con cui sono cresciuto vedendoli in VHS". E basta vedere le immagini per capire quanto questo sia vero.

How to Kill Monsters: la trama dell'horror

Sempre Stewart Sparke sostiene che How to Kill Monsters "inietta una spruzzata di humour britannico nella vena di Hot Fuzz oltre ai consapevoli colpi di scena di Scream per dare ai fan del genere un horror-popcorn movie immerso nel sangue". Questa la trama ufficiale: "L'unica sopravvissuta di un sanguinario massacro deve unire le forze con un gruppo raffazzonato di poliziotti e dei criminali per difendere una stazione di polizia da un'invasione di mostri lovecraftiani provenienti da un'altra dimensione. Con uno zoo di mostri realizzati interamente con effetti reali, secchi di sangue fitto e budella in quantità, How to Kill Monsters soddisferà i fan che anelano a un popcorn movie vecchio stile che dia brividi, uccisioni e risate in uguale misura". Che dire? Noi lo vedremmo molto volentieri, anche se non sarà probabilmente all'altezza dei suoi modelli di riferimento. Nel cast Lyndsey Craine, Arron Dennis, Fenfen Huang, Daniel Thrace e Nicholas Vince.