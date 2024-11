Hot Frosty - Una magia di Natale, e se il sequel riguardasse quel mistero di Jack mai risolto?

News Cinema

Pur non avendo ancora annunciato un sequel, Hot Frosty - Una magia di Natale avrebbe lanciato uno spunto sottile tralasciando un dettaglio prezioso sulla storia di Jack che potrebbe fungere da trampolino di lancio per un secondo film.

Hot Frosty - Una magia di Natale ha riportato Lacey Chabert nuovamente nel mondo delle rom com natalizie, ma il film in questione potrebbe aver lasciato qualche dettaglio in sospeso: una pista o un indizio per un possibile sequel? La storia raccontata è quella di Kathy, una giovane vedova alle prese con un misterioso uomo che sostiene di essere un pupazzo di neve, portato in vita proprio da quella sciarpa rossa ricevuta in dono da Kathy. Un piccolo dettaglio tralasciato ha però intrigato il pubblico ed è saltato subito all’occhio come possibile suggerimento per un eventuale sequel.



Hot Frosty - Una magia di Natale, chi è il costruttore di Jack?

Kathy incontra Jack per puro caso, ma non sa che quello che davanti a sé è un uomo in carne ed ossa fino a poche ore prima era soltanto un blocco di ghiaccio scolpito a cui aveva donato la sua sciarpa rossa. Ma uno dei misteri irrisolti della commedia natalizia ruota proprio attorno a questo: chi ha costruito Jack? Chi è lo scultore? Kathy attraversa la città in una delle scene iniziali del film e si imbatte in una serie di pupazzi di neve scolpiti nel ghiaccio che daranno il via ad una competizione artistica. Tra questi c’è proprio Jack, ma non è chiaro chi sia il responsabile della scultura in questione. La commedia natalizia non ha dato peso a questo dettaglio che invece, agli occhi dei più, potrebbe celare un indizio per un possibile sequel.

Qualora fosse così, Netflix potrebbe proporre un secondo film in cui approfondire le origini del pupazzo di neve (che alla fine del film si trasforma in un essere umano). Ad interpretarlo è Dustin Milligan, che si unisce ad un cast scoppiettante composto da Jo Lo Truglio, Katy Mixon, Craig Robinson, Dan Lett, Sherry Miller, Chrishell Strause e Lauren Holly.