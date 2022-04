Hold Your Breath: The Ice Dive, il trailer del documentario Netflix su Johanna Nordblad

News Cinema

Debutterà in streaming su Netflix il 3 maggio, Hold Your Breath: The Ice Dive, un documentario che racconta del tentativo della apneista e free diver finlandese Johanna Nordblad di battere il record mondiale di distanza percorsa in apnea sotto il ghiaccio, di cui vi mostriamo di seguito il trailer.

Una delle più note apneiste del mondo, Johanna - che nel 2004 stabilì il record mondiale di freediving dinamico (con pinne), nuotando per 158 metri in 6 minuti e 39 secondi - iniziò a sperimentare l'immersione in acque gelide quando, nel 2013, iniziò a sottoporsi a una terapia del freddo per curare una gamba che si ruppe tre anni prima, in un incidente con la bicicletta: fu in quel modo, infatti, che le venne in mente di iniziare a immergersi e nuotare tra i ghiacci. Nel 2015 stabilì un record nuotando per 50 metri sotto il ghiaccio mentre questo film documenta il suo tentativo di nuotare sotto il ghiaccio, in apnea, per 80 metri.