Hell of a Summer: Finn Wolfhard diventa regista di un horror

News Cinema

Insieme all'amico e collega Billy Bryk, Finn Wolfhard alias Mike di Stranger Things esordisce nella regia di un lungometraggio horror intitolato Hell of a Summer. Le riprese iniziano fra pochissimo.

Il giovane Finn Wolfhard ormai è lanciatissimo. Non soltanto è tornato a interpretare Michael detto Mike nella quarta stagione di Stranger Things e mesi fa ha recitato in Ghostbusters: Legacy, ma - udite udite - si accinge a dirigere un film.

Avete letto bene: a soli 20 anni, l’attore e musicista canadese si metterà dietro alla macchina da presa per realizzare un lungometraggio. Non sarà solo ma lavorerà in tandem con Billy Bryk, con cui ha condiviso il set di Ghostbusters: Legacy. Il film è un horror e si intitola Hell of a Summer, e Wolfhard e Bryk sono anche autori del copione.

Hell of a Summer: cosa sappiamo del film diretto da Finn Wolfhard

La trama di Hell of a Summer resta al momento sconosciuta, ma sappiamo che le riprese cominceranno fra pochissimo, per la precisione entro la fine di luglio, in Ontario, Canada. Fra i produttori c'è anche Jason Bateman.

Finn Wolfhard, che ha esordito con il cortometraggio Night Shift, è famoso anche per aver impersonato Richie Tozier in IT e IT - Capitolo 2. Ovviamente l'attore è felicissimo di cominciare questa nuova avventura, tanto che ha dichiarato:

Sono contentissimo di co-dirigere il mio primo film. Mi viene data la possibilità di lavorare con un cast e una troupe incredibili, e collaborare con società di produzione come la 30West e la Aggregate è un sogno che diventa realtà.

Finn Wolfhard e Billy Bryk saranno due dei protagonisti di A Hell of a Summer. Il terzo sarà Fred Hechinger. Costui ha recitato in Notizie dal mondo di Paul Greengrass e ne La donna alla finestra, di Joe Wright. Prossimamente lo vedremo in The Pale Blue Eye di Scott Cooper (con Christian Bale e Robert Duvall), in Butcher's Crossing (con Nicolas Cage) e in Kraven the Hunter (con Russell Crowe).