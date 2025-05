Heart Eyes, il trailer italiano del thriller da non vedere a San Valentino (causa serial killer)

News Cinema

Il serial killer del thriller horror Heart Eyes colpisce a San Valentino, ma saggiamente il film, di cui vi presentiamo il trailer in italiano, arriverà nelle sale italiane il 12 giugno. A febbraio avrebbe reso qualche bella serata un po' tesa...

Il 12 giugno sarà nei cinema italiani il thriller horror Heart Eyes - Appuntamento con la morte, dove un serial killer si è specializzato in uccisioni di coppiette la sera di San Valentino: da noi arriva a quattro mesi di distanza dalla festività, rendendo un po' più tranquilla la visione da parte delle coppie che volessero dare una possibilità al film di Josh Ruben. Vi mostriamo il trailer italiano ufficiale di Heart Eyes, poi indaghiamo meglio sulla trama e sugli interpreti del lungometraggio, distribuito da Eagle Pictures.



Heart Eyes: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Heart Eyes - Appuntamento con la morte, la trama e gli interpreti del film

Cosceneggiato dall'autore di Auguri per la tua morte, Christopher Landon, recentemente regista di Drop, questo Heart Eyes - Appuntamento con la morte segue le sanguinarie gesta del serial killer che porta quel soprannome: l'individuo in questione circola infatti mascherato con un paio di occhiali a forma di cuore... A San Valentino uccide con barbarie alcune malcapitate coppie in giro per gli Stati Uniti, lasciando come firma solo una fede nuziale con delle iniziali incise. A fare le spese dei suoi deliri sanguinari saranno a questo giro la copywriter Ally McCabe (Olivia Holt) e il consulente pubblicitario Jay Simmonds (Mason Gooding): la prima è reduce da una campagna giudicata di cattivo gusto proprio ispirata alla gesta di Heart Eyes, ma con Jay sta per avere un incontro ravvicinato col maniaco, che li ha messi nel mirino...

Il regista Josh Ruben, altrove anche attore, ha debuttato come regista con Scare Me (2020, da lui anche interpretato). Successivamente ha diretto A cena con il lupo (2021). Il cosceneggiatore Michael Kennedy aveva scritto per Landon il suo Freaky. La maschera di questo serial killer è stata creata da Tony Gardner, già responsabile dell'iconico ghigno infantile dei killer in Auguri per la tua morte.