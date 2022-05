Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, il trailer del documentario sul grande cantautore

News Cinema

Esce in America il primo luglio il documentario Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, dedicato al cantautore e poeta canadese e noi ve ne mostriamo il bel trailer.

Come Imagine di John Lennon, anche Halleluiah di Leonard Cohen è diventata un inno mondiale alla pace e alla vita. Proprio di questa canzone, che ha conosciuto innumerevoli cover, e del percorso spirituale del grande cantautore e poeta canadese, scomparso nel 2016, racconta il film Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2021, prossimamente al Tribeca film festival e nei cinema americani il primo luglio. Del documentario di Daniel Geller e Dayna Goldfine è appena uscito il trailer che vi proponiamo, in attesa di vederlo, speriamo, anche nei nostri cinema o su qualche piattaforma, visto che siamo in tantissimi ad amare Leonard Cohen e la sua musica e la sua voce ci manca ancora molto.