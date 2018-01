Guillermo del Toro e il suo cast reagiscono alle 13 candidature all'Oscar di La forma dell'acqua - The Shape of Water

Lo saprete benissimo: La forma dell’acqua - The Shape of Water , già vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia 2017, ha ottenuto ieri 13 nomination agli Oscar 2018.

Un successo notevole, che ha ovviamente riempito di gioia e soddisfazione Guillermo del Toro e il suo cast, che hanno rilasciato dei comunicati ufficiali al riguardo.

Ecco cosa ha detto il regista messicano:

“È un grande onore e una grande gioia essere nominato con una pellicola che è fedele ai miei principi e alle immagini che amo e mi hanno accompagnato sin dall'infanzia. Ringrazio l’Academy e i miei colleghi per il loro sensibile giudizio nei confronti de La forma dell’acqua. Condivido la gioia di queste candidature con tutti i giovani cineasti del Messico e dell'America Latina che hanno riposto le loro speranze nella missione cinematografica e nelle intime storie tratte dalle loro immaginazione”.

Alla poetica musa del film Sally Hawkins, giovane donna solitaria intrappolata in una vita di isolamento sino all’inaspettato incontro con un’indifesa creatura marina, è andata la nomination per Miglior attrice protagonista, che ha voluto condividere con tutti quelli che hanno messo cuore in questo progetto:

“Sono candidata grazie alla bravura di altri e sostenuta da spalle di giganti. Guillermo mi ha fatto un grande regalo, donandomi questo ruolo, questo film. Sono molto felice per tutti noi e onorata per il valore che i miei colleghi attori, e i registi, scrittori, hanno voluto riconoscermi. È un privilegio raccontare storie del genere e essere in grado di fare film che mostrano come ci sia un'altra vita oltre quella che conosciamo, ma che non sempre si rivela. È un vero onore essere in questa categoria al fianco di donne eccezionali. Grazie, con eterna gratitudine cara Academy”.

Tra le cinque donne candidate nella sezione Miglior attrice non protagonista anche Octavia Spencer, già Premio Oscar nella stessa categoria nel 2012, che fa salti di gioia da Park City:

“Il mio cuore sta scoppiando di pura euforia per il cast e la troupe. Guillermo ha donato a tutti noi un lavoro da sogno e il fatto che venga riconosciuto dall’Academy è commovente”.

Condivide la stessa euforia della Spencer anche Richard Jenkins, in lizza come Miglior attore non protagonista:

“Elettrizzato dalla nomination e dai riconoscimenti al team guidato da Guillermo il Grande! È raro essere parte di qualcosa di così speciale”.