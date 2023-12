Gotico Padano: il trailer del docufilm che indaga i misteri di La casa dalle finestre che ridono

News Cinema

Roberto Leggio e Gabriele Grotto dirigono a quattro mani un film che è al tempo stesso uno studio e un omaggio al film horror di culto diretto nel 1976 da Pupi Avati

Instancabile 85enne, Pupi Avati ha da pochi giorni annunciato il via delle riprese del suo nuovo film, che si intitola L'orto americano e che lo riporta al suo primo amore cinematografico: quella particolare e personale versione dell'horror che è stata definita "gotico padano", e che si è espressa al suo meglio in un film ancora oggi amatissimo, e diventato oramai un vero e proprio cult movie: La casa dalle finestre che ridono.

Come molti ricorderanno - e, se non lo ricordate, oppure proprio non lo avete mai visto, La casa dalle finestre che ridono è disponibile in streaming su Prime Video - quel film di Avati girava tutto attorno alla storia di un Buono Legnani, un pittore pazzo morto suicida subito dopo aver dipinto un affresco inquietante che deve essere restaurato. Legnani nel film era definito "il pittore delle agonie", e non è un caso quindi che si intitoli proprio Gotico padano - Sulle tracce di Buono Legnani il pittore delle agonie un docufilm che scava attorno ai misteri inquietanti che hanno fatto la fortuna di La casa dalle finestre che ridono.

Gotico padano, che è definito "un documentario, ma anche un film, un ibrido metacinematografico, un crossover di idee che parte come un documentario e finisce come un film horror. È un’opera totalmente originale nel panorama del cinema italiano, nella speranza di potersi fregiare in futuro in qualcosa di unico" è stato diretto a quattro mani da Roberto Leggio (già autore, con Federico Greco, di Road to L. Il mistero di Lovecraft, interessante lavoro sullo scrittore americano) e da Gabriele Grotto.

Indossando i panni di sfegatati fan, Leggio e Grotto sono partiti alla ricerca delle location dove il film è stato girato, tra l’entroterra ferrarese e il delta del Po, e sono andati a caccia di risposte: Buono Legnani, il pittore pazzo, è un personaggio inventato oppure è davvero esistito e aleggia ancora sul mistero di quei luoghi?

Fresco vincitore di un premio all'Ostia Film Festival Italiano, che si va a aggiungere a quelli ottenuti all'Isola Vicentina Doc Festival e al Ciak Film Festival, Gotico padano uscirà in sale selezionate in un tour che, partendo da Roma, toccherà varie città del Nord Italia.

Questi sono il trailer e il poster ufficiali del film: