Glass Onion - Knives Out: ecco il primo teaser trailer!

Netflix ha diffuso il primo, atteso teaser trailer di Glass Onion - Knives Out di Rian Johnson, secondo capitolo delle avventure del detective Benoit Blanc di Daniel Craig.

Toccherà aspettare dicembre per vedere il film e dopo il primo teaser trailer di Glass Onion - Knives Out di Rian Johnson, siamo sicuri che diventerete più impazienti. Nelle prime immagini del film Netflix, che prosegue le avventure del detective Benoit Blanc di Daniel Craig iniziate con Cena con delitto - Knives Out, vediamo tutti i personaggi al centro di un nuovo mistero ambientato stavolta in Grecia, un puzzle che solo la brillante mente di Blanc potrà risolvere. Nel cast, li vedete, ci sono Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista e il trailer è davvero accattivante!