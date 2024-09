Glamour al Lido di Venezia: il party del film Papmusic - Animation for Fashion che celebra moda e creatività italiane

News Cinema

Il film d’animazione la regista Leikiè è stato celebrato con un party alla Villa Il Nidiolo, sede delle attività del Festival di Coming Soon.

Al Lido della Laguna, la serata di giovedì 5 settembre è stata caratterizzata da uno dei party più glamour che si sono svolti durante l'81ª Mostre d'Arte Cinematografica di Venezia. L'occasione è stata quella di festeggiare PAPMusic - Animation for Fashion, primo lungometraggio 3D in full CGI firmato dalla casa di produzione indipendente e autonoma Not Just Music, scritto e diretto dalla cantautrice e artista LeiKiè.

Nel giardino della Villa i numerosi invitati hanno festeggiato e ballato fino a notte fonda, in un’atmosfera rilassata e informale, celebrando la creatività di un progetto laborioso che ha richiesto più di 10 anni di lavoro dall’ideazione alla produzione finale.

PAPmusic - Animation for Fashion è una commedia romantica e musicale dallo stile narrativo originale, una combinazione di moda, musica e comicità che trascina lo spettatore in un’avventura travolgente realizzata con la rivoluzionaria tecnica CGI (Computer Generated Imagery). Il progetto ha richiesto la creazione di oltre 50 personaggi, centinaia di comparse, la ricerca di look stravaganti ispirati ai colori e al mood della Pop Art, ma anche la riproduzione spettacolare e fedele nei dettagli di bellezze artistiche iconiche del nostro paese, dalle antiche rovine di Pompei fino al romantico Ponte dei Sospiri di Venezia e al Duomo di Milano. A questa combinazione di elementi visivi accattivanti si aggiunge una frizzante colonna sonora ispirata alla musica pop italiana. PAPMusic è un'esperienza cinematografica immersiva unica, un racconto che omaggia la creatività e celebra la moda come forma d'arte ed espressione personale, promuovendo le diversità e incoraggiando tutti a credere nei propri sogni.

Per il doppiaggio il progetto si è arricchito della partecipazione di numerosi talenti provenienti da settori diversi dello spettacolo italiano, un’esperienza coinvolgente alla quale si sono uniti, oltre agli artisti già citati, anche il famoso attore e doppiatore Luca Ward, il conduttore radiofonico ideatore di Lo Zoo di 105 Marco Mazzoli, Jake La Furia, rapper del gruppo Club Dogo e giudice di X Factor, la speaker radiofonica di Radio 101 Regina, il cantante e doppiatore Sergio Sylvestre e Massimo Zoara, cantante, compositore e arrangiatore musicale di noti cantanti italiani. Ciascun artista ha portato la propria professionalità e infuso uno stile unico al personaggio, assicurando una maggiore connessione grazie proprio pubblico di riferimento.