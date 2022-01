Giulia: il poster a testa in giù del film di Ciro De Caro

News Cinema

Esce il 17 febbraio distribuito da Koch Media Giulia, il nuovo film di Ciro De Caro. Oggi è stato diffuso il poster ufficiale, con la protagonista Rosa Palasciano a testa in giù.

Debutterà nelle sale cinematografiche il 7 febbraio il nuovo film di Ciro De Caro. Presentato al Festival di Venezia 2020, nella sezione Giornate degli Autori, Giulia ha già ottenuto importanti riscontri da parte del pubblico e della critica. Oggi è stato diffuso da Koch Media il poster ufficiale.

Ciro De Caro ha esordito nel 2013 con Spaghetti Story, seguito nel 2016 da Acqua di marzo.

La trama di Giulia

Giulia è basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Ciro De Caro insieme alla protagonista del film Rosa Palasciano. Gli altri interpreti sono Valerio Di Benedetto, Cristian Di Sante e Fabrizio Ciavoni alla sua prima volta sul grande schermo. Il film è prodotto da Ugo Baistrocchi, Maurizio De Arcangelis, Michael Fantauzzi per Fare Cinema, e questa è la sinossi ufficiale:

Giulia, che è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, amata e una selvaggia e sacrosanta voglia di libertà, si ritrova letteralmente in mezzo a una strada e inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con dei personaggi dall’esistenza vuota, inafferrabili puri e meravigliosi come lei. In una sospensione fatta di niente (e di tutto) Giulia comprende che sta a lei decidere come vivere, o non vivere, la vita.

Il poster di Giulia

Da protagonista femminile e co-sceneggiatrice, Rosa Palasciano non poteva non dominare incontrastata il manifesto ufficiale di Giulia. Il fatto che sia a testa in giù ci dà la misura dell'originalità e stravaganza del personaggio che l'attrice interpreta. La Palasciano è già stata diretta da Ciro De Caro nei cortometraggi Toni non plus e Odio l'estate. Tra i lungometraggi in cui ha recitato ricordiamo L'uomo dal fiore in bocca di Gabriele Lavia, dal testo di Luigi Pirandello.